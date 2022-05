Yield Guild Games Southeast Asia (YGG SEA), eine subdezentralisierte autonome Organisation (subDAO) des auf den Philippinen ansässigen Blockchain-Gaming-Startups Yield Guild Games (YGG), kündigte heute das bevorstehende Initial DEX Offering (IDO) seines $SEA-Tokens auf dem Copper Launchpad an.

Die $SEA Token Launch Auktion beginnt auf der Copper Plattform am 9. Mai um 15:00 UTC und läuft bis zum 14. Mai. Insgesamt wurden 75 Millionen $SEA-Token für den öffentlichen IDO-Verkauf zugeteilt, was 7,5 des Gesamtangebots von einer Milliarde Token entspricht. Der Startpreis ist auf 0,50 festgelegt.

"Die IDO ist eine einmalige Gelegenheit, die bedingungslose Unterstützung durch unsere Community zu würdigen", so Irene Umar, Mitbegründerin von YGG SEA. "Wir verdanken unsere jetzige Position der Community, und wir möchten, dass die Community über das IDO einen Teil von YGG SEA erwirbt. Stellen Sie Ihre eigenen Nachforschungen an. Ich kann nur sagen, dass die heutigen Ereignisse erst der Beginn dessen sind, was sich in den kommenden Monaten entwickeln wird

$SEA ist das Governance-Token von YGG SEA. Es berechtigt Community-Mitglieder, über Governance-Vorschläge, die Zuteilung von Ökosystem-Belohnungen, die am meisten gewünschten Funktionen/Belohnungsmodelle, die die lokalen Bedürfnisse widerspiegeln, und Whitelist-Möglichkeiten für GameFi- und Nicht-GameFi-NFTs abzustimmen.

Da die Community im Mittelpunkt von YGG SEA steht, ist die YGG SEA bestrebt, jedem die Möglichkeit und Zeit zu geben, sich auf faire und transparente Weise an der IDO zu beteiligen. Copper ist der dezentralste und benutzerfreundlichste Weg, um an einer bestimmten Konfiguration von Balancers Liquidity Bootstrapping Pools (LBPs) teilzunehmen, was eine gerechtere Verteilung von Token für alle Teilnehmer ermöglicht.

Die Token Launch Auktion auf Copper ermöglicht eine Preisfindung in Echtzeit, eine offene und genehmigungsfreie Teilnahme und eine faire Verteilung der Token. Sie schreckt Bots und Whales ab, die das $SEA-Token in die Hände möglichst vieler Teilnehmer bringen wollen.

YGG SEA ist die führende Organisation für Südostasien und hat seit November 2021 in 76 Projekte investiert. Mittlerweile sind zehn Spiele für die Mitglieder von YGG SEA zugänglich, und viele weitere werden noch in diesem Jahr veröffentlicht. YGG SEA hat derzeit Niederlassungen in Indonesien, Thailand, Malaysia und Vietnam. Im Anschluss an die IDO plant YGG SEA, innerhalb von sechs Monaten in drei weitere Länder zu expandieren, wobei eine vollständige Abdeckung der SEA bis 2024 geplant ist.

YGG SEA hatte zuvor in zwei Runden 15 Millionen US-Dollar von namhaften Investoren wie Crypto.com Capital, Animoca Brands, Solana Ventures, Polygon und anderen erhalten.

Über YGG SEA

YGG SEA, das erste subDAO von Yield Guild Games, ist eine dezentrale autonome Organisation für den Erwerb und die Verwaltung von NFTs, die im Metaversum verwendet werden. Unsere Mission ist es, die größte und nachhaltigste virtuelle Play-to-Earn-Wirtschaft in Südostasien zu schaffen. YGG SEA ist Gründungsmitglied der Asia Blockchain Gaming Alliance.

