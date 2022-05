Für den Herbst werden bei Nvidia neue Grafikchips erwartet und im Vorfeld brodelt es in der Gerüchteküche. Aktuell machen in den sozialen Medien mal wieder diverse Leaks die Runde, welche für viel Aufsehen sorgen. Im Fokus steht dabei derzeit vor allem das Topmodell in Form des Chips AD102, der vermutlich bei einer hypothetischen RTX 4090 und/oder RTX 4090 Ti zum einsatz kommen könnte.Das Silikon von Nvidia (US67066G1040) soll es auf eine Grafikleistung von rund 100 Teraflops bringen und damit den Vorgänger regelrecht überflügeln. Die aktuell ...

