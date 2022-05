Hannover (ots) -- Repräsentative Studie unter Schwangeren und Müttern in Deutschland bestätigt: Schwangerschaftsgelüste sind das Normalste der Welt - Widerstand ist (fast) zwecklos.- Besonders beliebte Essenskombinationen in der Studie: Fischstäbchen und Apfelmus, Pommes und Erdbeereis, Gewürzgurken und Sahne.- Burger King® verwandelt Schwangerschaftsgelüste in Schwangerschafts-Whopper® und begeistert Schwangere und Mütter. Die Favoriten können (werdende) Mamas am Muttertag in Berlin ausprobieren.Mit einer repräsentativen Umfrage unter Schwangeren und Müttern enthüllt Burger King® endlich den Mythos rund um Schwangerschaftsgelüste: Denn für 58 Prozent der befragten Frauen handelt es sich dabei um ein durchaus bekanntes Phänomen. 76 Prozent sagen, dass Widerstand gegen die Schwangerschaftsgelüste zwecklos ist und diese einfach zu stark sind. Anlässlich des diesjährigen Muttertags bestätigt Burger King® (werdende) Mütter, dass sie sich mit ihren Gelüsten nach ausgefallenen Kombinationen nicht allein fühlen müssen und bietet ihnen ganz besonders schmackhafte Burger-Kreationen.Für die Kampagne hat Burger King® anhand der Studienergebnisse die Schwangerschafts-Whopper© aus den beliebtesten Kombinationen kreiert, darunter Gurke und Marmelade, Fischstäbchen und Apfelmus sowie Currywurst und Brathering. Heraus kam dabei ein Kampagnenfilm, der die erstaunten und belustigten Reaktionen der (werdenden) Mütter, ihrer Kinder und Partner auf ihre Schwangerschaftsgelüste zeigt. Die Kampagne wird digital über die eigenen Social-Media-Kanäle und im Out-of-Home-Bereich ausgespielt. Und damit noch mehr (werdende) Mütter in den Genuss der Schwangerschafts-Whopper® kommen können, bietet Burger King® die außergewöhnlichen Kreationen exklusiv zum Muttertag am 8. Mai im Restaurant Berlin, Tempelhofer Damm 28-30, an. Dort können Schwangere und Mütter ihre favorisierte Kombination kostenlos probieren und sich ihren Schwangerschaftsgelüsten hingeben."Schwangerschaftsgelüste sind nicht nur ein Mythos - das zeigt unsere repräsentative Umfrage unter Müttern und Schwangeren. Sie sind echt, wie auch die Lust bei Schwangeren auf ganz besondere Essenskombinationen", so Klaus Schmäing, Director Marketing bei der BURGER KING Deutschland GmbH. "Das hat uns auf die Idee gebracht, die beliebtesten Schwangerschaftsgelüste in Schwangerschafts-Whopper® zu verwandeln. Daraus entstanden Kombinationen wie Gurke mit Marmelade oder Torte und Beef, die werdende Mamas begeistert ausprobiert haben."Für die Studie wurden insgesamt 1.070 Frauen im Alter zwischen 16 und 45 Jahre zu ihren Essvorlieben und -gewohnheiten in der Schwangerschaft befragt*. Demnach treten Schwangerschaftsgelüste hauptsächlich im zweiten Trimester auf, und zwar vor allem abends (45 Prozent). Meistens verschwinden sie übrigens direkt nach der Geburt oder spätestens einige Wochen danach wieder. Nur bei etwa sieben Prozent der Befragten blieben sie bestehen. Die befragten Frauen gaben an, dass Schwangerschaftsgelüste nach Süßem (49 Prozent) deutlich stärker als nach Salzigem (31 Prozent) sind. 55 Prozent der Befragten gaben zudem an, während der Schwangerschaft mehr frisches Obst und Gemüse zu essen. Gleichzeitig werden aufgrund von Schwangerschaftsgelüsten besonders Schokolade (55 Prozent), Kuchen (53 Prozent) und Chips (47 Prozent) verstärkt gegessen, ebenso wie Fast-Food, z.B. Burger (51 Prozent). Das erstaunt nicht, denn 76 Prozent sagen, dass Widerstand gegen die Schwangerschaftsgelüste zwecklos ist und diese einfach zu stark sind. Interessant ist auch, dass bei 47 Prozent die Vorliebe für Fleisch stark gesunken ist.Die Kampagne wurde gemeinsam mit den Agenturen Emanate, Grabarz & Partner, Isobar, setup und Vizeum umgesetzt.*Die repräsentative Umfrage wurde im Zeitraum vom 05. bis 14. Januar 2022 mithilfe eines Online-Fragebogens vom Marktforschungsinstitut respondi im Auftrag von Burger King® durchgeführt. Insgesamt wurden 1.070 Frauen im Alter zwischen 16 und 45 Jahren befragt, wobei 77 Prozent der Befragten Mütter von Kindern im Alter von 0 - 5 Jahren waren und 23 Prozent aktuell schwanger. Alle Interviews sind qualitätsbereinigt und geprüft.Unsere Studie zeigt: Schwangerschaftsgelüste sind echt und keine Frau muss sich damit allein fühlen. Es ist keine Ernährungsempfehlung - Fragen dazu sollten individuell mit Fachpersonal geklärt werden. Die Kampagne wurde gemeinsam mit den Agenturen Emanate, Grabarz & Partner, Isobar und setup umgesetzt.Pressekontakt:Burger King® PressebüroAnsprechpartnerinnen: Stefanie Sluschny, Christina KollingerTelefon: 089 / 12 44 50Mail: burgerking@emanatepr.comBURGER KING Deutschland GmbHAnsprechpartner: Daniel PolteTelefon: 0511 / 288 10 788Mail: daniel.polte@burgerking.deOriginal-Content von: BURGER KING Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69466/5212239