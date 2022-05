Der Kryptomarkt präsentiert sich auch am Dienstag vergleichsweise robust und verzeichnet auf 24-Stunden-Sicht sogar ein moderates Plus. Vor der Sitzung der US-Notenbank Fed, nach der am Mittwoch sehr wahrscheinlich eine Erhöhung des Leitzinses und weitere Maßnahmen zur geldpolitischen Straffung verkündet werden, bleibt die Spannung jedoch hoch.Im Vorfeld der am heutigen Dienstag beginnenden Sitzung der US-Notenbank wird an den Finanzmärkten erwartet, dass der Leitzins um 0,5 Prozentpunkte auf die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...