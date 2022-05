Mit ihrer "informational theory of flow" wollen drei amerikanische Forscher:innen den Flow-Zustand entschlüsselt haben. Die Ergebnisse könnten für Arbeitgeber:innen und App-Entwickler:innen spannend sein. Der Flow-Zustand gilt als der Goldstandard der Kreativarbeit, denn wer im Flow ist, ist kreativ, konzentriert, produktiv und motiviert. Man erreicht mehr im Flow und kann besser lernen. Oft ist man im Flow so sehr in eine Aufgabe vertieft, dass man seine Umgebung vergisst. Treffend wird das mit der Redewendung "ich bin im Tunnel" beschrieben. Aber wie kommt man in den Flow? In einem neuen Paper ...

Den vollständigen Artikel lesen ...