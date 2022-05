In den vergangenen Tagen hat die Nel-Aktie nur eine Richtung gekannt: nach unten. Am Dienstag starten die Papiere des Wasserstoffspeziallisten jedoch mit einem kleinen Plus zu einer Gegenbewegung. Grund dafür ist die Auswahl von Nel als Technologielieferant für das Point-Tupper-Projekt von EverWind Fuels.Nel hat einen weiteren Auftrag aus Kanada an Land gezogen. Konkret soll der Wasserstoff-Spezialist als Technologielieferant im Rahmen des Point-Tupper-Projekts den Bau eines Elektrolyseurs mit einer ...

