DJ RWE investiert 30 Mio Euro in Elektrolyse-Testanlage im Emsland

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Stromversorger RWE will eine Elektrolyse-Testanlage im emsländischen Lingen errichten. Wie der DAX-Konzern mitteilte, will er 30 Millionen Euro in den Bau der Anlage auf dem Gelände seines Gaskraftwerkes Emsland investieren. Das Land Niedersachen hat Fördermittel in Höhe von 8 Millionen Euro zugesagt. Die Bauarbeiten sollen im Juni beginnen, wenn die Genehmigung vorliegt.

Die Pilot-Elektrolyse wird zunächst eine Kapazität von 14 Megawatt (MW) haben und damit direkt zu den größten Anlagen ihrer Art in Deutschland gehören. Ab Frühjahr kommenden Jahres sollen mit grünem Strom bis zu 290 Kilogramm grüner Wasserstoff pro Stunde erzeugt werden. Der Versuchsbetrieb ist zunächst auf drei Jahre ausgelegt, mit der Option auf ein weiteres Jahr.

May 03, 2022 10:04 ET (14:04 GMT)

