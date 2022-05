DJ PTA-News: ERWE Immobilien AG: BaFin billigt Kapitalerhöhungsprospekt

Frankfurt (pta039/03.05.2022/16:16) - * Bezugsfrist läuft vom 4. Mai bis 17. Mai 2022 * Bezugspreis ist 1,50 Euro/Aktie * Stärkeres Engagement des Partners Elbstein ermöglicht * Weiteres Wachstum in einem chancenreichen Markt

Frankfurt/M., den 3. Mai 2022. Die ERWE Immobilien AG (ISIN DE000A1X3WX6), Frankfurt/M., kann die geplante Barkapitalerhöhung und damit den möglichen Ausbau einer strategischen Partnerschaft mit ihrem Aktionär Elbstein AG, Hamburg, umsetzen. Nach der erfolgten Billigung des Wertpapierprospektes durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wird die Bezugsfrist vom 4. bis 17. Mai 2022 laufen. Die Barkapitalerhöhung hat einen Umfang von bis zu 6.343.708 neuen Aktien aus dem bestehenden genehmigten Kapital der Gesellschaft. Das Grundkapital der ERWE steigt durch die Kapitalerhöhung von 18.219.214 Euro auf bis zu 24.562.922 Euro. Bestehende Aktionäre können die neuen Aktien im Verhältnis 3: 1 zum Bezugspreis von 1,50 Euro je Aktie zeichnen.

Zur Absicherung der Kapitalerhöhung hat sich die bestehende Aktionärin Elbstein Aktiengesellschaft, Hamburg, in einer Investorenvereinbarung gegenüber ERWE und der die Kapitalerhöhung begleitende ICF Bank verpflichtet, sämtliche auf sie entfallende Bezugsrechte auszuüben, und sämtliche nicht bezogenen neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung zu übernehmen.

"Wir begrüßen ein höheres Engagement von Elbstein bei der ERWE", sagt ERWE-Vorstand Rüdiger Weitzel. "Elbstein honoriert auf diese Weise den bisherigen Aufbau unserer Gesellschaft und bekundet so auch das Interesse an einem künftig engeren Zusammenwirken", so Weitzel weiter. Die ERWE hat sich erfolgreich auf den werthaltigen Immobilienbestandsaufbau von Immobilien vornehmlich in 1A-Lagen deutscher B-Städte konzentriert. Inzwischen finden in fast allen deutschen Innenstädten Transformationsprozesse statt, in deren Zuge aus der einst monothematischen Konzentration auf Einzelhandel und Tourismus neue Konzepte zur Wiederbelbung von Immobilien benötigt werden. ERWE hat bereits eine ganze Reihe von Beständen revitalisiert und erfolgreich an einen jeweils neuen Mietermix vermietet.

Die ERWE Immobilien AG konzentriert sich auf den Aufbau eines ertragsstarken Bestands an Mischnutzungsimmobilien in den Bereichen Büro, Service, Einzelhandel, Hotel und Wohnen. Bevorzugte Standorte sind aussichtsreiche innerstädtische Lagen in deutschen Großstädten und in ausschließlich "A"-Lagen kleinerer Städte und Kommunen. Akquiriert werden Immobilien, deren Wertsteigerungspotentiale durch neue Nutzungskonzepte nachhaltig ausgenutzt werden können, so dass ein renditestarker, werthaltiger Bestand mit deutlich steigenden Einnahmen entsteht. Das Unternehmen ist in Frankfurt im Regulierten Markt (Prime Standard) und an den Wertpapierbörsen in Frankfurt a. M. (XETRA), Berlin, Düsseldorf und Stuttgart im Freiverkehr (ISIN: DE000A1X3WX6) notiert.

