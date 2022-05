Marathon Oil - Die Aktie des Energieunternehmens ist stark unterwegs!

Breakout Trading-Strategie



Symbol: MRO ISIN: US5658491064



Rückblick: Marathon Oil ist ein international tätiges Energieunternehmen. Die Kerngeschäfte sind die Produktion und Vermarktung von Kohlenwasserstoffen (Ölsand) und Erdgas. Die Aktie ist in den letzten Monaten über dem EMA-50 nach oben gelaufen. Aktuell haben wir gerade wieder einen Rücksetzer zum 50er gesehen.

Meinung: Marathon fördert auch Öl. Die Tätigkeiten konzentrieren sich dabei auf Vorkommen in Nordamerika, Europa und Afrika. Das Unternehmen hält auch Anteile an Ölsand-Förderstätten in Kanada. Den EMA-20 konnte das Papier des Energieunternehmens nach dem Test des EMA-50 bereits wieder zurückerobern. Wenn der Ölpreis wieder anziehen sollte, dürfte auch die Marathon-Aktie auf den Kaufzetteln der Anleger stehen, und man könnte eine Long-Position eröffnen.

Chart vom 03.05.2022 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 25.81 USD



Setup: Bei einem Breakout über dem Hoch der letzten Woche, könnte die Eröffnung eines Long-Trades aussichtsreich sein. Die Position ließe sich nach dem Entry unter der Kerze von Montag, unter dem EMA-50 absichern.

Jeden Börsentag neu: präzise Setups im Alphatrader von ratgeberGELD.at.

Meine Meinung zu Marathon Oil ist bullisch



Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in MRO



Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.