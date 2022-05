Strasbourg (ots) -Zu Ehren von Vincent Lindon, dem Jury-Präsidenten des 75. Filmfestivals von Cannes, ändert ARTE das Programm und zeigt den Spielfim Der Wert des Menschen von Stéphane Brizé, für den der Schauspieler 2015 den Darstellerpreis in Cannes und 2016 den César für den besten Schauspieler erhalten hatte. Das Programm ist Teils des großen Programmschwerpunktszum Festival de Cannes, der von 8. bis zum 23. Mai auf ARTE und arte.tv läuft.Der Wert des Menschen (https://www.arte.tv/sites/presse/programm/2022-05-25/063571-000-A/)Online verfügbar vom 25. Mai 2022 bis 23. Juni 2022 auf arte.tvMittwoch 25. Mai um 22.10 Uhr auf ARTESpielfilm von Stéphane Brizé ARTE France Cinéma, Nord-Oust FilmsFrankreich 2015, 99 Min.Mit: Vincent Lindon, Yves Ory, Karine de Mirbeck u.A.Thierry, 51 Jahre, ist gelernter Maschinist, verlässlicher Mitarbeiter und Familienvater. Umso härter trifft ihn die europäische Wirtschaftskrise, infolge derer er seine Anstellung verliert und sich so in das Heer der Arbeitslosen einreiht. Nach erfolglosen Bewerbungsgesprächen besucht er Fortbildungen und nimmt an Bewerbungstrainings teil. Zum Opfer der Gesetzmäßigkeiten des Arbeitsmarktes gemacht, bekommt er nach monatelanger Jobsuche, unzähligen Absagen und Demütigungen eine Stelle als Kaufhausdetektiv. Als er jedoch Kollegen bespitzeln soll, wird die Arbeit schon bald zum moralischen Dilemma...Der Spielfilm In the mood for love von Wong Kar-wai wird zu einem späteren Zeitpunkt im Sommer gezeigt.Zur ProgrammseitePressekontakt:Pressekontakt:Katja Birnmeier | katja.birnmeier@arte.tv | Tel. +33 3 90 14 21 52Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9021/5212486