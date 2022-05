DJ PTA-Adhoc: Aluflexpack AG: Vielversprechender Start ins Jahr 2022 mit einem dynamischen Umsatzwachstum von 23,0%

Reinach (pta072/03.05.2022/18:45) - Aluflexpack AG (im folgenden "Aluflexpack", "Gruppe"), ein führender europäischer Hersteller von qualitativ hochwertigen flexiblen Verpackungslösungen, gibt heute den ungeprüften Nettoumsatz für die ersten drei Monate des Jahres 2022 bekannt: Der Nettoumsatz stieg im Berichtszeitraum um 23,0% auf EUR 76,9 Mio. (Q1 2021: EUR 62,5 Mio.). Neben einem Volumenwachstum trug auch die Weitergabe von Kostensteigerungen erheblich zu dem historisch hohen Quartalsumsatz der Gruppe bei.

Das Gesamtwachstum fusste im ersten Quartal 2022 insbesondere auf einer starken Geschäftsentwicklung in den Endmärkten Tiernahrung und Pharmazeutika. Der Gruppe gelang es im Bereich der Tiernahrungsverpackungen, das Absatzvolumen in wichtigen Produktkategorien wie Standbodenbeuteln und Aluminiumschalen deutlich zu steigern. Das Umsatzwachstum von pharmazeutischen Verpackungen wurde durch eine rasche Erholung der Nachfrage vom Marktrückgang im vorangegangenen Berichtszeitraum angetrieben, als strenge Hygienemassnahmen und Bewegungseinschränkungen zu weniger Fällen von Erkältungen, Grippe und anderen Krankheiten (abgesehen von COVID-19) führten.

Johannes Steurer, CEO der Gruppe, sagt: "Aluflexpack hat einen vielversprechenden Start in das Jahr 2022 hingelegt. Wir machen gute Fortschritte in der Berücksichtigung steigender Inputkosten in unseren Preisstrukturen und haben in diesem inflationären Umfeld klare Massnahmen ergriffen. In solch' turbulenten Zeiten schätzen unsere Kunden umso mehr unsere Zuverlässigkeit und Agilität bei der Entwicklung flexibler Verpackungslösungen, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Das grosse Expansionsprojekt von Aluflexpack in Drnis (Kroatien) schreitet gut voran und wir werden im vierten Quartal 2022 mit der Inbetriebnahme einer der modernsten und effizientesten Anlagen zur Verarbeitung von Aluminiumfolien weltweit beginnen. Damit vertiefen wir unsere Wertschöpfungskette und legen den Grundstein für den Eintritt in neue Produktkategorien und Märkte sowie den Ausbau bestehender Märkte."

Mit der heutigen Mitteilung bestätigt die Konzernleitung der Gruppe auch den zu Jahresbeginn gegebenen Ausblick für 2022 mit einem Nettoumsatz zwischen EUR 310-330 Mio. und ein EBITDA vor Sondereffekten zwischen EUR 35-40 Mio.

17. Mai 2022, ordentliche Generalversammlung

23. August 2022, Halbjahresergebnis: Januar bis Juni 2022

2. November 2022, Q3 Umsatzmitteilung

Über die Aluflexpack AG

Aluflexpack stellt flexible Verpackungslösungen für Endmärkte wie Kaffee & Tee, Pharma, Tiernahrung, Süsswaren und Milchprodukte her. Die langjährigen Kundenbeziehungen mit lokal agierenden Unternehmen als auch mit internationalen Grossunternehmungen werden durch fundierte Branchenkenntnisse, Flexibilität im Kundenservice und Entwicklungskompetenz untermauert. Die Aluflexpack mit Hauptsitz in Reinach (AG), Schweiz, verfügt über Produktionsstandorte in der Schweiz, Frankreich, Polen, der Türkei und Kroatien. Der Mitarbeiterstand belief sich zum 31. Dezember 2021 auf 1.342 Mitarbeiter. http://www.aluflexpack.com

Some of the information contained in this press release may be forward-looking in nature. Such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties, meaning that actual results may differ materially from those in this press release as a result of various factors. Aluflexpack AG is not obliged to publicly update or revise any forward-looking statements.

