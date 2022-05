EQS-News: SunMirror AG / Schlagwort(e): Sonstiges

SunMirror AG: Übernahmeziel Latitude 66 Cobalt meldet Erfolg bei metallurgischen Tests und startet Bohrprogramm



03.05.2022 / 20:07

3. Mai 2022. Die SunMirror AG ("SunMirror"; Xetra; Wien: ROR1; ISIN CH0396131929) gibt nachstehend zu Latitude 66 Cobalt Limited ("Lat66") deren am 29. April 2022 gemeldeten Informationen zum Kobalt-Goldprojekt Juomasuo/K1 in Finnland wieder. Die SunMirror AG befindet sich derzeit im Prozess zur Übernahme der Lat66 (siehe Pressemitteilung vom 26. August 2021).



Wie Lat66 per Pressemitteilung in der Vergangenheit mitgeteilt hat, wurden die Arbeiten am geplanten Diamond Core-Bohrprogramm am 2. Mai auf dem Juomasuo/K1-Projekt in Finnland aufgenommen. Darüber hinaus hat Lat66 am 29. April 2022 neue Ergebnisse aus seinem metallurgischen Testprogramm veröffentlicht.



Die metallurgischen Arbeiten beziehen sich auf diverse Proben, die dem Juomasuo/K1-Vorkommen entnommen wurden. Umgesetzt wurden die metallurgischen Tests von Strategic Metallurgy aus Perth, Australien.



Die wichtigsten Ergebnisse der metallurgischen Tests sehen folgendermaßen aus: Die Recovery Rate ("Gewinnungsrate") für Gold lag zwischen 87% und 94% mit der Möglichkeit zur Herstellung eines Konzentrats.

Kobalt kann bis zu einer kommerziell akzeptierten +4% Konzentrationsrate aufbereitet werden - mit Gewinnungsraten von 74%. Es werden weitere Optimierungen zur Erhöhung der Gewinnungsrate durchgeführt. Die metallurgischen Testarbeiten werden mit dem Fokus auf eine Erhöhung der Recovery Rate bei Kobalt bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Konzentrationsgrade fortgesetzt. Lat66 ist zuversichtlich, dass hiermit bereits kommerziell akzeptable Gewinnungsraten demonstriert wurden. Hierzu Lat66-CEO Thomas Hoyer: "Die Ergebnisse der metallurgischen Testarbeiten zeigen, dass wir einheimisches Kobaltkonzentrat für die finnische und die europäische Industrie produzieren können. Diese positiven Resultate sind ein wichtiger Meilenstein für uns und ein starkes Signal für unsere verschiedenen Partner, die Interesse an unserer zukünftigen Produktion gezeigt haben."



Weitere Details zu den Testergebnissen und zum laufenden Bohrprogramm entnehmen Sie bitte der Webseite von Lat66 sowie der zugehörigen Pressemitteilung. Die SunMirror AG beabsichtigt über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft SunMirror Luxembourg S.A. die Übernahme der Latitude 66 Cobalt Limited. Latitude 66 Cobalt Limited ist die Muttergesellschaft von Latitude 66 Cobalt Oy, die das Juomasuo/K1-Vorkommen in Finnland entwickelt.





Über die SunMirror AG

Die SunMirror-Gruppe investiert in strategische Explorationsprojekte mit einem Schwerpunkt auf grüne Batteriemetallen wie Kobalt, Lithium und Nickel sowie Eisenerz- und Goldvorkommen in entwickelten Märkten. Ziel ist es, zu einem späteren Zeitpunkt entweder Metalle selbst abzubauen oder diese Projekte an strategische Käufer zu veräußern. Dabei unterscheidet sich SunMirror von anderen Marktteilnehmern durch einen Mine-to-Market-Nachhaltigkeitsansatz über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg und wird so zum Urheber einer Best Practice im Bergbausektor.



Die Aktien der Gesellschaft (ISIN CH0396131929) notieren an der Wiener Börse (amtlicher Handel, Ticker: ROR1) und im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse, der Börsen Düsseldorf und Berlin (Ticker: ROR) und werden auch auf tradegate und Xetra gehandelt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.sunmirror.com.



