Luxemburg (www.anleihencheck.de) - Während eine kurzfristige positive Überraschung auf der nächsten Sitzung der US-Notenbank (FED), also eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte, unseres Erachtens nicht sehr wahrscheinlich ist, so kann dies längerfristig nicht behauptet werden, da die Sichtweite auf die künftige Inflationsdynamik eingeschränkt bleibt, so Gergely Majoros, Mitglied des Investmentkomitees von Carmignac. ...

