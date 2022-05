Der US-Aktienmarkt hat am Dienstag nach einem durchwachsenen Handelsstart an seine Erholung vom Vortag angeknüpft. Etwas Rückenwind für die Wall Street kam von frischen Konjunkturdaten. So stiegen die Aufträge der US-Industrie im März stärker als erwartet, gleichzeitig befindet sich der Arbeitsmarkt weiter im Aufwind. Zudem legte der jüngste Renditeauftrieb am Anleihenmarkt eine Pause ein. Der US-Leitindex Dow Jones legte um rund 0,2 Prozent auf 33.129 Punkte zu. Für den marktbreiten S&P 500 ...

