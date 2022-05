Cloud-Sicherheit und Datenschutz der Unternehmensklasse geben Kunden und Partnern von FourKites mehr Sicherheit

Die führende Plattform für Echtzeit-Lieferkettentransparenz FourKites hat heute bekannt gegeben, dass sie die Standards der International Standards Organization (ISO) für ISO 27017 für die Sicherheit von Cloud-Diensten sowie ISO 27018 für den Datenschutz im Rahmen ihrer ISO 27001 Zertifizierung erfüllt. Dieses Ergebnis steht für das kontinuierliche Bestreben von FourKites, die neuesten und strengsten Sicherheitsstandards der Branche zu erfüllen.

FourKites Awarded ISO 27001 Certification and Meets Standards for ISO 27017 and 27018 (Graphic: Business Wire)