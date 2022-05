Die Aktie von Western Digital hat in den vergangenen Tagen wieder spürbar angezogen und am Dienstag ein zweistelliges Plus verbucht. Grund dafür ist ein Schreiben des Hedgefondsmanagers Paul Singer an das Management des Festplattenherstellers. Dieses bestätigte inzwischen den Eingang des Briefs und will die Vorschläge des aktivistischen Investors gründlich prüfen. In seinem Brief forderte Singer, dessen Hedgefonds Elliott rund eine Milliarde Dollar in Western Digital investiert hat, den Vorstand ...

