DJ API-Daten zeigen Fall der US-Rohöllagerbestände

NEW YORK (Dow Jones)--Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 3,5 Millionen Barrel gesunken, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Plus von 4,8 Millionen Fass berichtet worden. Die Benzinbestände verringerten sich um 4,5 Millionen Barrel nach minus 3,9 Millionen eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA), die am Mittwoch veröffentlicht werden, erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme um 0,2 Millionen und bei Benzin um 0,3 Millionen Barrel.

May 03, 2022 17:06 ET (21:06 GMT)

