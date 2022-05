Der führende US-Automobilhersteller tritt dem Avanci-Marktplatz bei und erwirbt eine Lizenz für grundlegende patentierte Technologie für vernetzte Fahrzeuge

Avanci gab heute den Abschluss einer Patentlizenzvereinbarung mit General Motors bekannt. Damit steigt die Gesamtzahl der Automobilmarken, die über den Avanci-Marktplatz lizenziert werden, auf 37. Mit dem Abschluss einer Vereinbarung mit Avanci erhalten vernetzte Fahrzeuge aus der Markenfamilie von General Motors Lizenzen für die grundlegenden 2G-, 3G- und 4G-Patente der 48 Patentinhaber, die derzeit auf dem Marktplatz vertreten sind, sowie der Patentinhaber, die sich Avanci in Zukunft anschließen werden.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220503005099/de/

Avanci's independent marketplace has transformed the way companies share technology. (Graphic: Business Wire)