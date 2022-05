Die Bermuda Business Development Agency (BDA) freut sich in Partnerschaft mit der Association of Bermuda Insurers and Reinsurers (ABIR) und KBRA, Klimavordenker aus der ganzen Welt zu einem Bermuda-Klimagipfel vom 23. bis 24. Mai auf Bermuda willkommen zu heißen. Die Veranstaltung ist bereits ausgebucht, aber Parteien, die daran interessiert sind, auf die Warteliste gesetzt zu werden, können eine E-Mail an bermudaclimate@bda.bm senden.

Der erste Bermuda Climate Summit besteht aus einem Begrüßungsdinner zur Eröffnung am 23. Mai, gefolgt von einem ganzen Tag voller Diskussionen am 24. Mai, darunter ein Grundsatzmittagessen, informative Podiumspräsentationen, Diskussionsrunden, eine Präsentation von Lösungen, Networking-Möglichkeiten und einem Cocktailempfang.

David Hart, CEO von BDA, sagte: "Als Risiko-Zentrale der Welt ist Bermuda in einer erstklassigen Position, um seine Stärken in den Bereichen (Rück-)Versicherungen, Insurance-Linked Securities (ILS) und professionellen Dienstleistungen zu nutzen, um der herausragende Marktführer in der Finanzierung von Klimarisiken zu werden und die größte Herausforderung unserer Zeit zu bekämpfen den Klimawandel. Auf Bermuda sind bereits viele der weltweit führenden Experten für wetterbedingte Katastrophen angesiedelt und seit Jahrzehnten auf dem Rückversicherungsmarkt für Sachkatastrophen tätig. Wir fühlen uns geehrt, globale Führungskräfte zu dieser außergewöhnlichen Veranstaltung auf Bermuda willkommen zu heißen, um sich zu vernetzen, Ideen auszutauschen und wichtige Lösungen für die globale Klimakrise zu diskutieren."

Der Hon. Walter Roban, JP, MP, Deputy Premier of Bermuda, und Jim Nadler, President CEO, KBRA werden das Verfahren mit einer Erörterung der Arbeit von Bermuda in der Finanzierung von Klimarisiken einleiten. Darüber hinaus wird er erörtern, wie eine Erhöhung dieser Art der Finanzierung dazu beitragen kann, die schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels abzumildern, die Vorteile, die innovative neue Technologien bringen, und wie eine neue wirtschaftliche Säule der Klimafinanzierung für Bermuda aussehen könnte.

Anschließend moderiert John Huff, Präsident und CEO von ABIR, eine Diskussionsrunde zum Aufbau von Widerstandsfähigkeit angesichts des Klimawandels. Zu den Diskussionsteilnehmern gehören Bronwyn Claire, Senior Program Manager, ClimateWise, Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL), University of Cambridge; Ekhosuehi Iyahen, Generalsekretär, Forum für Versicherungsentwicklung; Abhisheik Dhawan, Spezialist für nachhaltige Finanzen und Partnerschaften/Unternehmensleiter für Klimawandel, Kapitalentwicklungsfonds der Vereinten Nationen (UNCDF); und Steven E. Seitz, Direktor, Bundesversicherungsamt des US-Finanzministeriums.

Zusätzliche Sitzungen werden Diskussionen über angewandte Technologieinnovationen beinhalten, um das Ausmaß und die Art unserer aktuellen und erwarteten Klimaherausforderungen zu erörtern, sowie eine Diskussion auf Führungsebene über die wachsende Bedeutung von ESG und deren Überschneidungen mit (Rück-)Versicherung und Investitionen. Darüber hinaus wird diskutiert, wie die Entwicklung von Spezialfinanzierungsprodukten innerhalb der (Rück-)Versicherungsbranche dazu beitragen kann, den Klimawandel angesichts des zunehmenden Verbraucher- und Regulierungsdrucks für das Klimarisikomanagement anzugehen.

Die Gäste übernachten im exklusiven Rosewood Bermuda am schimmernden Wasser von Bermudas Castle Harbour. Sie und ihre Familien können für das Feiertagswochenende Bermuda Day bleiben, um die luxuriösen Einrichtungen und die vielen Annehmlichkeiten von Bermuda zu genießen. Zu den Annehmlichkeiten zählen Wanderungen durch die Natur, Twizy-Touren, Golf, Hochseefischen, Höhlenabenteuer, eine VIP-Tour durch das Bermuda Institute of Ocean Sciences (BIOS) oder eine Nonsuch Island-Expedition. Klicken Sie hier, um die BDA-Website für Sonderpreise und Hotelinformationen zu besuchen, einschließlich des Hamilton Princess Beach Club, der günstig in der Nähe der Stadt Hamilton liegt.

Die BDA dankt den Sponsoren des Bermuda Climate Summit für ihr Engagement auf Bermuda. Dazu gehören:

Sponsoren auf Partnerebene

ABIR

KBRA

Platin-Sponsor

Conduit Re

Gold-Sponsor

Belco

Silber-Sponsor

Aspen Re

Lanyard-Sponsor

AXA XL

Sponsor der Getränkestation

Deloitte

Bronze-Sponsoren

Nephila

HSBC Bermuda

Unterstützende Sponsoren

Elbow Beach Capital

Hub Culture

KPMG

Medienpartner

Bermuda Re ILS

