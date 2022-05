Wind River, ein international führender Anbieter von Software für unternehmenskritische intelligente Systeme, verkündete heute, dass Hyundai Mobis, einer der weltgrößten Innovatoren und Zulieferer im Bereich Fahrzeugtechnologie, und Hyundai AutoEver eine Vereinbarung über eine strategische Beziehung unterschrieben haben, die eine Zusammenarbeit mit Wind River Studio für die Entwicklung eines Software-Frameworks für die Automobilindustrie, kontinuierliche Test- und Testautomatisierungsfunktionen sowie ein fortschrittliches Software-Lebenszyklusmanagement beinhaltet.

"Auf unserem Weg in eine stärker vernetzte und autonome Zukunft ist Software der zentrale Faktor, um diese Realität zu ermöglichen", sagt Avijit Sinha, Chief Product Officer bei Wind River. "Wind River Studio kann führenden Automobilunternehmen wie Hyundai Mobis und Hyundai AutoEver dabei unterstützen, ein modernisiertes Entwicklungs-Framework über Cloud und Edge hinweg zu erreichen, kombiniert mit Fähigkeiten zum Management des Software-Lebenszyklus, um ihre Innovationen zu beschleunigen und das softwaredefinierte Fahrzeug voranzutreiben."

"Hyundai Mobis möchte weiterhin neue Dienstleistungen einführen, indem wir intelligente Fahrzeuge durch eine umfassende Zusammenarbeit mit zukünftigen Mobilitätstechnologien ergänzen", sagte Chang Jae-ho, Senior Vice President bei Hyundai Mobis.

"Hyundai AutoEver übernimmt die Rolle des Softwarespezialisten in der Hyundai Motor Group und lenkt das Team in Richtung digitale Transformation, um die Softwareentwicklung und die Verifizierungsprozesse während der gesamten Fahrzeugentwicklung zu revolutionieren", sagte Kim Seong-woon, Vice President und Leiter der Software Quality Innovation Division bei Hyundai AutoEver. "Durch die intensive Zusammenarbeit mit Wind River werden wir die Funktion und Effizienz von Hyundai AutoEvers Plattform für die integrierte Softwareentwicklungsumgebung und die virtuelle Verifizierungsplattform stärken, um zur Innovation in der Entwicklung von Fahrzeugsoftware bei Hyundai Mobis und den Konzernunternehmen beizutragen."

Die Automobilindustrie befindet sich seit über 100 Jahren in ihrer größten Revolution. Nach Untersuchungen von Forbes sind führende Automobilhersteller der Ansicht, dass ein Ansatz für intelligente Systeme von zentraler Bedeutung für Strategien ist, mit denen sich die Umsatzchancen um bis zu 30 steigern lassen, und in fünf Jahren werden viele der wichtigsten Anforderungen für intelligente Systeme in dieser Branche erfüllt sein müssen.1

Im Rahmen der Zusammenarbeit werden die Spezialgebiete und Erfahrungen beider Unternehmen genutzt, um eine erstklassige Softwareentwicklungsinfrastruktur für vernetzte Automobile der nächsten Generation zu entwickeln. Die Unternehmen werden intensiv an Verfahren arbeiten, um die Entwicklung und Bereitstellung von Automobilsystemen zu beschleunigen, inklusive verbesserter kontinuierlicher Testmöglichkeiten und Testautomatisierung sowohl in simulierten als auch in realen, hardwarebasierten Umgebungen und neuen Kundentestinfrastrukturen, die das virtuelle Gerätemanagement nutzen.

Das Team von Hyundai AutoEver wird bei der Zusammenarbeit mit Wind River eine zentrale Rolle spielen, wenn es um die Entwicklung einer integrierten Software-Entwicklungsumgebung und einer virtuellen Verifikationsplattform geht.

Studio bietet eine cloudnative Plattform zur Entwicklung, zum Einsatz, zum Betrieb und zur Wartung von geschäftskritischen intelligenten Systemen. Studio stellt eine vollständige Lifecycle-Management-Plattform für intelligente Systeme im Cloud-Maßstab bereit. Studio macht Entwicklungs-Workflows möglich, die die Entwicklungskosten senken und die Funktionen für die Erstellung, das Testen und die Bereitstellung im Edge-Bereich beschleunigen.

Weitere Informationen zu Wind River Studio finden Sie unter www.windriver.com/studio.

Über Wind River

Wind River ist ein international führender Anbieter von Software für missionskritische intelligente Systeme. Das Unternehmen ist seit 40 Jahren ein Innovator und Pionier und treibt Milliarden von Geräten und Systemen an, die ein Höchstmaß an Sicherheit und Zuverlässigkeit erfordern. Wind Rivers Software und Expertise beschleunigen die digitale Transformation in verschiedenen Branchen, darunter Automobil, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Industrie, Medizin und Telekommunikation. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Portfolio, unterstützt durch erstklassige professionelle Dienstleistungen und Support sowie ein breites Partner-Ökosystem. Weitere Informationen finden Sie bei Wind River unter www.windriver.com.

Über Hyundai MOBIS

Mit einem jährlichen Umsatz von fast 30 Mrd. USD ist Hyundai Mobis weltweit die Nr. 7 unter den Automobilzulieferern. Das Unternehmen wurde im Jahre 1977 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Korea. Es ist das Ziel von Hyundai Mobis, ein lebenslanger Technologiepartner für Fahrzeuge und Menschen zu werden. Das Unternehmen verfügt über hervorragende Fachkenntnisse in den Bereichen Sensoren, Sensorfusion in Steuergeräten und Softwareentwicklung für die Sicherheitssteuerung. Zu den Produkten des Unternehmens zählen außerdem verschiedene Komponenten für Elektrifizierung, Bremsen, Fahrwerk und Aufhängung, Lenkung, Airbags, Beleuchtung und Automobilelektronik.

Über Hyundai AutoEver

Hyundai AutoEver, ein Anbieter von Mobilitätssoftware, der auf zuverlässige, effiziente und innovative Weise Software und Infrastruktur in allen Bereichen innerhalb und außerhalb des Fahrzeugs unterstützt, baut eine Mobilitätssoftwareplattform auf, die Hardware und Software flexibel miteinander verbindet, und schafft neue Werte für das aufstrebende Mobilitätsökosystem.

1 Forbes/Wind River, "Characteristics of Intelligent Systems", 2021

Wind River ist eine Marke oder eingetragene Marke von Wind River Systems, Inc., und Tochtergesellschaften. Andere Namen können die Handelsmarken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220503005433/de/

Contacts:

Jenny Suh

Wind River

+1 510 749 2972

jenny.suh@windriver.com