(Alle Metallpreise in US-Dollar)

Sierra Metals Inc. (TSX: SMT) (BVL: SMT) (NYSE AMERICAN: SMTS) ("Sierra Metals" oder "Unternehmen") gibt die Einreichung der ungeprüften Geschäftsberichte der Sociedad Minera Corona S.A. ("Corona") sowie der Management Discussion and Analysis ("MD&A") für das erste Quartal 2022 ("Q1 2022") bekannt.

Image 1: Yauricocha Mine, Chumpe Plant Flotation Cells (Photo: Business Wire)

Das Unternehmen ist zu 81,8 an Corona beteiligt. Alle Beträge sind, sofern nicht anders angegeben, in US-Dollar ausgewiesen und wurden nicht für die Minderheitsbeteiligung von 18,2 bereinigt.

Der Geschäftsbericht für das erste Quartal 2022 von Corona ist vom Sierra Metals Board noch nicht geprüft worden. Das Unternehmen wird seinen Konzernabschluss für Q1 2022 am 11. Mai 2022 veröffentlichen und am 12. Mai 2022 eine Konferenzschaltung für Investoren abhalten.

Highlights von Corona für den Drei-Monats-Zeitraum zum 31. März 2022

Umsatz von 35,8 Mio. USD ein Rückgang um 15 gegenüber Q1 2021

Bereinigtes EBITDA von 14,8 Mio. USD, ein Rückgang um 8 gegenüber Q1 2021

Insgesamt 315.250 Tonnen verarbeitet, ein Rückgang um 3 gegenüber Q1 2021

Rückgang des Nettoproduktionsertrags je Tonne gemahlenes Erz um 5 auf 121,34 USD

Anstieg der Förderkosten je zahlbares Pfund Kupferäquivalent um 48 auf 2,19 USD

Anstieg der allgemeinen Unterhaltskosten je zahlbares Pfund Kupferäquivalent um 40 auf 3,70 USD

Rückgang der Kupferäquivalent-Produktion um 32 auf 10,9 Millionen Pfund

Kassenstand und Zahlungsmitteläquivalente von 17,0 Mio. USD zum 31. März 2022

Betriebskapital von 70,3 Mio. USD zum 31. März 2022.

In Q1 2022 wurden in der Mine Yauricocha 315.250 Tonnen verarbeitet. Dies bedeutet einen Rückgang von 3 gegenüber Q1 2021. In den Erschließungs- und Abbaugebieten kam es infolge von COVID-19 im Januar und Februar zu einem Arbeitskräftemangel.

Vor dem Hintergund der Verzögerungen bei der Vorbereitung der polymetallischen Abbauzonen musste sich die Mine während des Quartals auf Kupfersulfide konzentrieren. Dadurch erhöhten sich die Kupfergehalte und sanken die Gehalte aller anderen Metalle mit Ausnahme von Gold. Die Metallproduktion lag in Q1 2022 bei Kupfer und Gold um 60 %, 19 höher, während die Silber, Blei- und Zinkproduktion einen Rückgang um 43 %, 56 bzw. 57 im Vergleich zu Q1 2021 verzeichnete. Die Kupferäquivalentproduktion von Yauricocha im ersten Quartal 2022 lag um 10.876 Pfund bzw. 32 niedriger als im gleichen Quartal 2021. Dies spiegelt den Rückgang des durchschnittlichen Erzgehalts in den derzeit genehmigten Abbaugebieten wider.

Luis Marchese, CEO von Sierra Metals, kommentiert: "Im ersten Quartal 2022 wurde die Metallproduktion von Yauricocha aufgrund der sinkenden Erzgehalte in den derzeit genehmigten Abbaugebieten und des Pandemie-bedingten Arbeitskräftemangels zu Beginn des Jahres beeinträchtigt."

Er fügt an: "Für die nähere Zukunft werden wir der Erzverarbeitung unter Ausnutzung der vollen Anlagenkapazität und der Einbeziehung der neu entdeckten hochgradigen Gebiete Priorität einräumen, um die Metallproduktion zu den aktuellen Preisen zu maximieren."

Abschließend erklärt Marchese: "Wir erwarten, die Verzögerung bei der Produktion in Yauricocha aufholen zu können. Angesichts der höheren Gehalte sehen wir der weiteren Entwicklung der Minenleistung erwartungsvoll entgegen."

Die folgende Tabelle zeigt ausgewählte ungeprüfte Geschäftszahlen für das am 31. März 2022 beendete Quartal:

Ausgewählte Finanzergebnisse (In Tausend US-Dollar, ausgenommen Förderkosten und Umsatzerlöse Drei Monate zum je Tonne) 31. März 2022 31. März 2021 Var % Umsatzerlös 35.794 41.925 -15 Bereinigtes EBITDA(1) 14.803 16.173 -8 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 11.080 16.496 -33 Bruttogewinn 13.268 16.149 -18 Ertragssteueraufwand 1.268 (6.842) -119 Nettoertrag 10.497 5.175 103 Nettoproduktionserlöse je Tonne gemahlenes Erz (2) 121,34 128,10 -5 Förderkosten je Tonne gemahlenes Erz (2) 59,19 60,43 -2 Förderkosten je zahlbares Pfund Kupferäquivalent (2) 2,19 1,48 48 Allgemeine Unterhaltskosten je zahlbares Pfund Kupferäquivalent (2) 3,70 2,65 40 (In Tausend US-Dollar, sofern nicht anders angegeben) 31. März 2022 31. Dezember 2021 Kassenstand und Zahlungsmitteläquivalente 17.041 32.870 Aktiva 235.267 232.868 Passiva 58.013 66.111 Eigenkapital 177.254 166.757

(1) Das bereinigte EBITDA beinhaltet Wertberichtigungen für Ressourcenerschöpfung und Abschreibungen, Zinsaufwendungen und sonstige Finanzierungskosten, Zinserträge, aktienbasierte Vergütungen, Kursverluste aus Fremdwährungen und Ertragsteuern. Siehe Abschnitt "Non-IFRS Performance Measures" im MD&A des Unternehmens. (2) Nettoproduktionserlöse je Tonne, Förderkosten je Tonne, Förderkosten je kupferäquivalentes zahlbares Pfund und allgemeine Unterhaltskosten je kupferäquivalentes Pfund ("AISC") sind Nicht-IFRS-Leistungskennzahlen. Die AISC beinhalten Verkaufskosten, Behandlungs- und Raffinationskosten, laufende Investitionsausgaben, Vertriebs- und allgemeine Verwaltungskosten sowie Vertriebskosten und schließt Gewinnbeteiligungen der Arbeitnehmer, Abschreibungen und andere nicht zahlungswirksame Rückstellungen aus. Siehe Abschnitt "Non-IFRS Performance Measures" im MD&A des Unternehmens.

Nachstehende Tabelle zeigt die durchschnittlichen erzielten Metallpreise für das Quartal zum 31. März 2022 gegenüber dem Vorjahresquartal zum 31. März 2021:

Durchschnittlich erzielte Metallpreise Quartal zum 31. März Anstieg In USD 2022 2021 Silber ($/oz) 23,95 26,44 -9 Kupfer ($/lb) 4,53 3,88 17 Zink ($/lb) 1,69 1,24 36 Blei ($/lb) 1,06 0,92 15 Gold ($/oz) 1.875 1.778 5

Finanz-Highlights von Corona des zum 31. März 2022 beendeten Quartals

Der Umsatzerlös aus den zahlbaren Metallen der Mine Yauricocha in Peru in Höhe von 35,8 Mio. USD in Q1 2022 verzeichneten im Vergleich zum Umsatzerlös von 41,9 Mio. USD in Q1 2021 einen Rückgang um 15 %. Trotz der gestiegenen Metallpreise sank der Umsatzerlös in Q1 2022 vor allem aufgrund der geringeren Metallproduktion, die auf niedrigere Metallgehalte (außer Kupfer) zurückzuführen ist. Aufgrund geringerer Mengen an verkauften Metallen fielen die zahlbaren Pfund Kupferäquivalent um 51 im Vergleich zu Q1 2021.

Die Förderkosten je zahlbares Pfund Kupferäquivalent in Yauricocha betrugen 2,19 USD (Q1 2021: 1,48 USD) und die AISC je zahlbares Pfund Kupferäquivalent von 3,70 USD (Q1 2021: 2,65 USD). Die gestiegenen Kosten je Einheit sind auf einen Rückgang um 36 bei zahlbaren Pfund Kupferäquivalent zurückzuführen.

Bereinigtes EBITDA von 14,8 Mio. USD in Q1 2022 gegenüber 16,2 Mio. USD im Vergleichszeitraum 2021. Der Rückgang des bereinigten EBITDA in Q1 2022 im Vergleich zu Q1 2021 ist die Folge des oben erwähnten niedrigeren Umsatzerlöses des Unternehmens.

Operativer Cashflow vor Veränderungen des Betriebskapitals in Höhe von 11,1 Mio. USD im ersten Quartal 2022 gegenüber 16,5 Mio. USD im Vergleichszeitraum 2021.

Kassenbestand und Zahlungsmitteläquivalente betrugen 17,0 Mio. USD zum 31. März 2022 gegenüber 32,9 Mio. USD zum 31. Dezember 2021. Kassenbestand und Zahlungsmitteläquivalente verzeichneten einen Rückgang, da die für Investitionen (6,2 Mio. USD) und Finanzierungen (10,5 Mio. USD) eingesetzten Zahlungsmittel den aus der Geschäftstätigkeit generierten Cashflow von 0,8 Mio. USD überstiegen.

Der Nettoertrag belief sich in Q1 2022 auf 10,5 Mio. USD bzw. 0,292 USD je Aktie gegenüber einem Nettoertrag von 5,2 Mio. USD bzw. 0,144 USD je Aktie in Q1 2021. Der Anstieg des Nettoertrags im ersten Quartal 2022 resultiert aus der Rückgewinnung zurückgestellter Steuerverbindlichkeiten sowie der Tatsache, dass in diesem Quartal keine laufenden Steuern fällig waren, da kein steuerpflichtiges Einkommen erzielt wurde.

Operative Highlights von Corona des zum 31. März 2022 beendeten Quartals:

Die folgende Tabelle zeigt die Produktionsergebnisse für die drei Monate zum 31. März 2022:

Produktion Yauricocha Drei Monate zum 31. März 2022 2021 % Var. Verarbeitete Tonnen 315.250 326.211 -3 % Tagesdurchsatz 3.603 3.728 -3 % Silbergehalt (g/t) 39,40 54,35 -28 % Kupfergehalt 0,79 0,56 41 % Bleigehalt 0,66 1,34 -51 % Zinkgehalt 1,83 3,71 -51 % Goldgehalt (g/t) 0,52 0,43 21 % Silberausbeute 63,99 79,05 -19 % Kupferausbeute 77,22 66,26 17 % Bleiausbeute 82,50 90,16 -8 % Zinkausbeute 82,09 90,34 -9 % Goldausbeute 20,06 19,77 1 % Silber, produzierte Unzen (in Tsd.) 256 451 -43 % Kupfer, produzierte Pfund (in Tsd.) 4.279 2.682 60 % Blei, produzierte Pfund (in Tsd.) 3.828 8.706 -56 % Zink, produzierte Pfund (in Tsd.) 10.492 24.123 -57 % Gold, produzierte Unzen 1.057 890 19 % CuEqLb (in Tsd.)(1) 10.876 15.937 -32 %

(1) Pfund Kupferäquivalent in Q1 2022 wurden anhand folgender erzielter Preise berechnet: 23,95 $/oz Ag, 4,53 $/lb Cu, 1,69 $/lb Zn, 1,06 $/lb Pb, 1.875 $/oz Au. Pfund Kupferäquivalent in Q1 2021 wurden anhand folgender erzielter Preise berechnet: 26,44 $/oz Ag, 3,88 $/lb Cu, 1,24 $/lb Zn, 0,92 $/lb Pb, 1.778 $/oz Au.

Qualitätskontrolle

Américo Zuzunaga, FAusIMM CP (Bergbauingenieur) und Vice President of Corporate Planning ist Sachverständiger ("Qualified Person") gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects.

Über Sierra Metals

Sierra Metals Inc. ist ein diversifiziertes kanadisches Bergbauunternehmen mit Exposition gegenüber "grünen Metallen", einschließlich einer zunehmenden Kupferproduktion und einer Basismetallproduktion mit Gutschriften für Edelmetallnebenprodukte. Im Fokus des Unternehmens stehen die Produktion und Erschließung der Mine Yauricocha in Peru sowie der Minen Bolivar und Cusi in Mexiko. Das Unternehmen konzentriert sich auf Steigerung des Produktionsvolumens und Erweiterung der Mineralressourcen. Sierra Metals machte kürzlich mehrere neue signifikante Entdeckungen und verfügt noch über zahlreiche weitere vielversprechende Explorationsmöglichkeiten bei allen drei Minen in Peru und Mexiko in geringer Entfernung zu den bestehenden Minen. Ferner besitzt das Unternehmen auch bei allen drei Minen große Landpakete mit mehreren aussichtsreichen regionalen Zielen, die ein längerfristiges Explorations- und Wachstumspotenzial für Mineralressourcen bieten.

Die Stammaktien des Unternehmens werden an der Toronto Stock Exchange und der Börse in Lima (Bolsa de Valores de Lima) unter dem Symbol "SMT" und an der NYSE American Exchange unter dem Symbol "SMTS" gehandelt.

