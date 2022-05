DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 4. Mai

=== 06:45 NO/Equinor ASA, Ergebnis 1Q, Stavanger 06:50 DE/Basler AG, Ergebnis 1Q, Ahrensburg *** 07:00 DE/Fresenius Medical Care AG & Co KGaA (FMC), Ergebnis 1Q, Bad Homburg *** 07:00 DE/Fresenius SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q, Bad Homburg *** 07:00 DE/Siemens Healthineers AG, Ergebnis 2Q (08:00 Analysten-Telefonkonferenz; 10:00 Presse-Telefonkonferenz), Erlangen *** 07:00 DE/Teamviewer AG, Ergebnis 1Q (07:45 Telefonkonferenz), Göppingen 07:00 DE/Klöckner & Co SE, ausführliches Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Duisburg 07:10 DE/Norma Group SE, Ergebnis 1Q, Maintal *** 07:30 DE/Volkswagen AG (VW), ausführliches Ergebnis 1Q, 09:00 Presse-Telefonkonferenz, Wolfsburg *** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis 1Q (08:00 Telefonkonferenz; 11:00 Online-HV), Hannover *** 07:30 DE/Hugo Boss AG, Ergebnis 1Q (09:00 Telefonkonferenz), Metzingen *** 07:30 DE/Traton SE, Ergebnis 1Q (14:00 Telefonkonferenz), München 07:30 FR/Electricite de France SA (EDF), Umsatz 1Q, Paris *** 07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 1Q, Wien *** 07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 1Q, Bagsvaerd *** 08:00 DE/Handelsbilanz März Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: + 6,8 Mrd Euro zuvor: +11,5 Mrd Euro Export kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: -2,0% gg Vm zuvor: +6,4% gg Vm Import kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: +2,5% gg Vm zuvor: +4,5% gg Vm *** 08:00 IE/Flutter Entertainment plc, Trading Update 1Q, Dublin 08:15 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, ausführliches Ergebnis 1Q, Kopenhagen 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, Frankfurt *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe April PROGNOSE: 54,0 zuvor: 52,1 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 58,8 1. Veröff.: 58,8 zuvor: 57,4 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 57,9 1. Veröff.: 57,9 zuvor: 56,1 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 57,7 1. Veröff.: 57,7 zuvor: 55,6 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 55,8 1. Veröff.: 55,8 zuvor: 54,9 *** 10:00 DE/Allianz SE, Online-HV 10:00 DE/Rational AG, Online-HV *** 10:30 DE/Robert Bosch GmbH, BI-PK Virtuell *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz März Eurozone PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm *** 11:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Bundeswirtschaftsminister Habeck, Bundesfinanzminister Lindner, Abschluss-PK nach Klausurtagung des Kabinetts, Meseberg 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 10-jährige Grüne Bundesanleihe über 1,5 Mrd Euro (Kupon: 0,00%) 12:40 NL/Ferrari NV, Ergebnis 1Q, Amsterdam 13:00 US/Moderna Inc, Ergebnis 1Q, Cambridge *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht April Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +390.000 Stellen zuvor: +455.000 Stellen *** 14:30 US/Handelsbilanz März PROGNOSE: -106,7 Mrd USD zuvor: - 89,19 Mrd USD *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 55,0 1. Veröff.: 54,7 zuvor: 58,0 *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe April PROGNOSE: 58,3 Punkte zuvor: 58,3 Punkte 16:00 DE/Bundeskanzler Scholz, kosovarischer Ministerpräsident Kurti, Pk nach Gespräch, Berlin *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 17:45 NL/Airbus Group, Ergebnis 1Q, Amsterdam *** 17:50 IT/Enel SpA, Ergebnis 1Q, Rom 18:30 DE/Bundeskanzler Scholz, serbischer Staatspräsident Vucic, Pk nach Gespräch, Berlin *** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, 20:30 PK mit Fed-Chairman Powell Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 0,75% bis 1,00% zuvor: 0,25% bis 0,50% *** 22:00 US/Ebay Inc, Ergebnis 1Q, San Jose 22:00 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 1Q, Norwalk *** 22:02 DE/Morphosys AG, Ergebnis 1Q, Planegg *** 22:05 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 1Q, San Francisco *** - IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 1Q, Rom - Märkte/Börsenfeiertag Japan, China *** - DE/Pkw-Neuzulassungen April ===

*** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

