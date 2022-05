Wichtige Punkte Disneys umstrittenes Reservierungssystem für die Themenparks könnte verschwinden, wenn auch die Jahreskarten abgeschafft werden. Die Themenparks des Unterhaltungsgiganten dürften in diesem Jahr ein Rekordgeschäftsjahr verzeichnen, was vor allem an den Preiserhöhungen und den neuen Premium-Angeboten liegt, die eingefleischte Fans zu hassen scheinen. Ein "wokes" Disney ist nicht unbedingt ein pleitees Disney. In diesen Tagen wird viel über Walt Disneys (WKN:855686 -0,48%) beliebtestes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...