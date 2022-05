Der weltgrößte Chemiekonzern BASF hat kürzlich seien Zahlen für das erste Quartal des laufenden Jahres vorgelegt. Darüber hinaus ist der DAX-Titel aufgrund der anhaltenden Unsicherheit an den Märkten und vor allem auch wegen des Dividendenabschlags von 3,40 Euro je Aktie auf ein neues Jahrestief gefallen. Was ist jetzt zu tun?Geht es nach den Analysten, so bietet sich ein Einstieg auf dem aktuellen Niveau durchaus an. So hat etwa die Privatbank Berenberg die Einstufung auf "Hold" mit einem Kursziel ...

