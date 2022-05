Der Chipproduzent AMD hat am Dienstag nach US-Börsenschluss gute Quartalszahlen sowie einen starken Ausblick veröffentlicht. Die AMD-Aktie zieht im nachbörslichen Handel spürbar an und dürfte die Talfahrt der vergangenen Wochen nun endgültig abgehakt haben. DER AKTIONÄR hat die wichtigsten Kennzahlen des Quartalsberichts unter die Lupe genommen.Wie DER AKTIONÄR berichtete, hatten die Analysten im Vorfeld der Zahlenveröffentlichung mit einen Umsatz in Höhe von 5,30 Milliarden Dollar bei einem Gewinn ...

