Gateshead, England (ots/PRNewswire) -Nanoprecise Sci Corp, ein Anbieter von automatisierten, KI-basierten, vorausschauenden Wartungslösungen, hat bekannt gegeben, dass seine industrielle IoT-Hardware - MachineDoctor - den Gold Award in der Asset Management-Kategorie des prestigeträchtigen Programms "Produkt des Jahres 2021" des Plant Engineering Magazine gewonnen hat. Diese Auszeichnung wird an das Produkt vergeben, das die meisten Stimmen unter allen Produkten innerhalb der Programmkategorie erhält.Die Auszeichnung würdigt MachineDoctor für seine Fähigkeit, Informationen über den Zustand und die Leistung von Maschinen drahtlos und nahezu in Echtzeit zu erfassen. Dabei kommt die Cellular IoT-Technologie zum Einsatz, die eine nahtlose und einfache Bereitstellung ermöglicht, ohne dass umfangreiche Infrastrukturprojekte für Verkabelung, Router und Access Points erforderlich sind. Die Nanoprecise-Lösung wurde mit dem Gold Award ausgezeichnet, eine Anerkennung, die das langjährige Engagement von Nanoprecise gegenüber seinen Kunden unterstreicht.MachineDoctor (https://nanoprecise.io/machine-health-monitoring/) ist der weltweit erste drahtlose 6-in-1-Sensor, der 6 verschiedene Leistungsparameter von Maschinen misst, um in Echtzeit Einblicke in deren Zustand und Leistung zu geben. Die einfach zu konfigurierende Hardware von Nanoprecise, die über Edge-Processing-Fähigkeiten verfügt, ermöglicht eine Rund-um-die-Uhr-Überwachung von Maschinen und Anlagen ohne ständige Konnektivität. Es funktioniert über WLAN oder Mobilfunknetze, um die Geräte mit dem Internet zu verbinden. Darüber hinaus ermöglicht die Edge-Analytik die Erkennung von Anomalien direkt auf dem Gerät, ohne dass eine Vollzeitverbindung besteht, die normalerweise die Batterie eines drahtlosen Sensors entladen würde. All diese Faktoren ermöglichen eine einfache Plug&Play-Bereitstellung, ohne dass Sie sich um eine zusätzliche IT-Infrastruktur kümmern müssen.Der einzigartige 6-in-1-IIoT-Sensor bietet die Möglichkeit, die zustandsorientierte Überwachung (https://nanoprecise.io/condition-monitoring/) auf nahezu jede Anlage anzuwenden. Dies führt zu höherer Produktivität und geringeren Ausfallzeiten, während gleichzeitig Fehler diagnostiziert werden, anstatt nur Warnung zu erhalten. MachineDoctor trägt auch dazu bei, die Sicherheit der Bediener zu verbessern, indem er Echtzeitdaten sendet und Probleme voraussagt, bevor sie entstehen. In jedem komplizierten Fertigungsbetrieb können diese drahtlosen Sensoren erfolgreich eine Internetverbindung mit ihrer eSIM herstellen, um den Zustand kritischer Anlagen zu überwachen und so einen vollständigen Einblick in den gesamten Fertigungs- und Produktionsbetrieb zu ermöglichen."Wir fühlen uns geehrt und freuen uns, dass wir diese geschätzte und branchenweit anerkannte Auszeichnung erhalten haben. Es ist ein Beweis für unser langjähriges Engagement, modernen Industriefachleuten die richtigen Daten zur richtigen Zeit zur Verfügung zu stellen", sagt Sunil Vedula, CEO von Nanoprecise Sci Corp.Das Programm "Produkt des Jahres" ist die wichtigste Auszeichnung für neue Produkte in der verarbeitenden und nicht-verarbeitenden Industrie, mit der intelligente und effiziente Produkte gewürdigt werden, die uralte Probleme in verschiedenen Branchen lösen.Die automatisierte, KI-basierte Lösung von Nanoprecise hilft Instandhaltungs- und Zuverlässigkeitsfachleuten, schnellere und genauere Entscheidungen über Instandhaltungsaktivitäten zu treffen, die betriebliche Effizienz zu steigern, die Produktivität zu verbessern und ungeplante Ausfallzeiten zu reduzieren.Plant EngineeringPlant Engineering ist eine Fachzeitschrift und Website, die Fachleuten aus den Bereichen Instandhaltung und Zuverlässigkeit strategisches Wissen sowie die neuesten Informationen über die Fertigungsautomatisierung, künftige Trends und Berichte über bewährte Verfahren in der Branche bietet.Für weitere Informationen besuchen Sie: https://www.plantengineering.com/Nanoprecise Sci CorpNanoprecise verfolgt die Vision, weltweit führend in der Zustandsüberwachung von Industriemaschinen und -anlagen zu werden. Wir haben uns auf die Bereitstellung umfassender, cloudbasierter Lösungen für die Lebenszyklusüberwachung von Geräten spezialisiert, die IoT-, KI- und Data Science-Anwendungen nutzen.Nanoprecise definiert den Servicestandard der Branche für die Überwachung und Analyse von Industriemaschinen aller Art. Wir betreuen unsere Kunden weltweit über Betriebszentren in Kanada, Indien, Großbritannien und den USA und expandieren weiter.Weitere Informationen finden Sie unter: https://nanoprecise.io/solutions/