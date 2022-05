Die Adler Group (WKN: A14U78) ist mit den jüngsten Geschehnissen (wir berichteten) zum Spielball von Zockern geworden. Die SDAX-Papiere haben gestern ein Kursfeuerwerk abgebrannt und sind vom Montagstief bei 3,88 € auf 7,10 € in der Xetra-Spitze gestiegen - oder um +83%. Am Ende gingen sie bei 6,82 € und einem Plus von 33.,3% aus dem Handel. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass am Ende alle jubeln. Die Adler Group ist ein luxemburgisches Immobilienunternehmen. ...

