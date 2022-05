Indiens größter Versicherer, die Life Insurance Corporation (LIC), geht an die Börse. So schätzt unser Asienkorrespondent Mathias Peer den indischen Mammut-Börsengang ein. Lohnt sich ein Investment? Gleich einschalten!

Heute beginnt die Zeichnungsfrist für den indischen Lebensversicherer-Gigant LIC. Am 17. Mai wird LIC dann an die Börse gehen. Mit einer Bewertung von 2,7 Milliarden US-Dollar ist es der bisher größte Börsengang in der Geschichte des indischen Kapitalmarktes. Eine Analyse unseres Asienkorrespondenten Mathias Peer. Gleich einschalten!

Video: Martin Kerscher, Text: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion