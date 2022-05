The following instruments on XETRA do have their last trading day on 04.05.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 04.05.2022ISIN NameUSG2120QAB26 CHINA S.P.G.I.FIN. 17/22ES0000101693 COMUNIDAD MADRID 15-22US404121AG00 HCA INC. 12/23US377373AD71 GLAXOSM.CAP. 12/22DE000LB1P4B1 LBBW NK STUFENZINS 18/22FR0013378445 ATOS 18-22XS0780267406 HYPO NOE LB F.N.U.W.12/22DE000DDA0J60 DZ BANK IS.C156 18/22 VARCH0251429384 TESSIN 14-22DE000HLB5KE5 LB.HESS.THR.CARRARA02A/18DE000HSH3YZ3 HCOB FZXL 3 12/22XS1269854870 URENCO FIN. 15/22 MTNDE000BLB1JB8 BAY.LDSBK.PF.S.10097XS1608102973 INTL FIN. CORP. 17/22US00037BAB80 ABB FINANCE USA 12/22DE000NLB1LB0 NORDLB 2 PH.BD.09/13US855244AY52 STARBUCKS 20/22XS1228148158 BK OF IREL.MRTG.BK 15/22