The following instruments on XETRA do have their first trading 04.05.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 04.05.2022Aktien1 IT0005487670 Farmacosmo S.p.A.2 GRS096003009 Fourlis Holdings S.A.3 IE00BLP58571 Irish Continental Group PLC4 CA4457372080 Hunter Technology Corp.Anleihen/ETF/ETN1 US03040WBA27 American Water Capital Corp.2 US963320AZ92 Whirlpool Corp.3 IT0005494239 Italien, Republik4 AT0000A2XGC1 Erste Group Bank AG5 DE000LB2BS70 Landesbank Baden-Württemberg6 NO0012441007 SGL International A/S7 USQ60976AC35 Mineral Resources Ltd.8 USQ60976AB51 Mineral Resources Ltd.9 DE000DK05KS8 DekaBank Deutsche Girozentrale10 IE00004PGEY9 JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF11 IE000783LRG9 JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF12 IE00B6YX5H87 SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF13 GB00BMWB4910 CoinShares Physical Chainlink14 GB00BNRRG624 CoinShares Physical Uniswap15 DE000A3GXNV0 VanEck Chainlink ETN16 DE000A3GXNT4 VanEck Smart Contract Leaders ETN