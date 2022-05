Die Aktie von Covestro ist zuletzt kräftig gesunken. Dies lag zum einen natürlich an dem kräftigen Dividendenabschlag, zum anderen an der Verringerung der Prognose im Zuge der Eintrübung der Aussichten für die Weltkonjunktur sowie den Folgen des Lockdowns in Schanghai (wo der Konzern eine Anlage betreibt). Lohnt sich jetzt der Einstieg?Für die Experten der Investmentbank Goldman Sachs ist die Sache klar. Deren Analystin Georgina Fraser hat die Aktien des Chemieriesen mit einem Kursziel von vorerst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...