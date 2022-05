Die Deutsche Bank hatte am vergangenen Mittwoch ihre Zahlen für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres veröffentlicht. Dabei konnte die einzige deutsche Großbank die Erwartungen der Analysten in den allermeisten Bereichen teilweise deutlich übertreffen. Trotzdem ging es für die Aktie auf Talfahrt, die allerdings heute beendet werden könnte. Denn vorbörslich schiebt sich die Aktie wieder an einen wichtigen Widerstand heran…

Im Nachgang der Veröffentlichung der Zahlen stürzte die Deutsche Bank auf nur noch 9,26 Euro und damit auf den niedrigsten Stand seit dem russischen Überfall auf die Ukraine. Dort gelang der Aktie dann jedoch der Turnaround. Gestützt wird die positive Einschätzung zum Kurs der Deutschen Bank nun zudem von der neuesten Studie von Goldman Sachs.

Denn die US-Bänker stufen die Deutsche Bank nach Vorlage der Geschäftszahlen für das erste Quartal jetzt klar auf "Buy". Analyst Chris Hallam hob in der jüngsten Studie vor allem die unerwartet hohen Erträge hervor. ...

