Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Dass die US-Leitzinsen heute Abend erhöht werden, steht trotz der zuletzt eher enttäuschenden Konjunkturdaten (BIP, ISM-Index) außer Frage, und auch das Ausmaß der Zinserhöhung steht nicht ernsthaft zur Debatte, so die Analysten der Helaba.Allgemein werde eine Erhöhung um 50 Basispunkte erwartet und marktseitig sei dies vollständig eskomptiert. Im Verlauf des Jahres und in der ersten Hälfte 2023 würden weitere Schritte eingepreist, wobei die darüber hinaus laufenden Geldmarkt-Future ein Ende der Erhöhungen signalisieren würden. So lägen die Future-Sätze in der zweiten Hälfte 2023 etwa auf dem Niveau von Mitte 2023 bei aktuell 3,32%, was ein Leitzinsband von 3,25 bis 3,50% impliziere. ...

