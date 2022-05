Farnborough, England, und Budapest, Ungarn (ots/PRNewswire) -Mediso Ltd. gab heute die Übernahme von Bartec Technologies Ltd., einem in Großbritannien ansässigen Unternehmen, das auf die Lieferung, Installation und Unterstützung von Geräten und Zubehör für die Nuklearmedizin und die molekulare Bildgebung spezialisiert ist, bekannt. Die Übernahme stärkt die Marktposition von Mediso in Großbritannien und Irland. Finanzielle Einzelheiten der Übernahme wurden nicht bekannt gegeben.Mediso Medical Imaging Systems mit Hauptsitz in Budapest ist ein dynamischer Anbieter in der Nuklearmedizin und von modernen Hybrid-Imaging-Geräten für das Gesundheitswesen und medizinische Forschungseinrichtungen auf der ganzen Welt.Im Vereinigten Königreich ist Bartec seit 18 Jahren ein Synonym für die Produkte von Mediso, ein Zeichen für eine erfolgreiche Partnerschaft. Mit einer dreißigjährigen Geschichte als Lieferant und Dienstleister für die Bereiche Humanmedizin, Veterinärmedizin und Forschung bietet Bartec einzigartige Erfahrungen und Fachkenntnisse in der medizinischen Bildgebungsbranche.Mediso hat den Weg eingeschlagen, in den USA, Deutschland, Australien und Polen mit direkten Niederlassungen vertreten zu sein. Aufgrund ähnlicher Überlegungen hat Mediso über den Erwerb von Bartec von der LabLogic-Gruppe verhandelt.István Bagaméry, Geschäftsführer von Mediso, kommentierte: "Großbritannien war schon immer sowohl im klinischen als auch im präklinischen Bereich einer der wichtigsten Märkte für Mediso. In den vergangenen zwei Jahrzehnten haben wir in enger Zusammenarbeit mit Bartec erfolgreich eine beträchtliche Anzahl von Installationen durchgeführt und betreut. Die Übernahme von Bartec stärkt unsere Präsenz vor Ort und ermöglicht es uns, noch engere Beziehungen zu unseren bestehenden und potenziellen Kunden aufzubauen und den Weg für neue synergistische, strategische Allianzen mit unseren wichtigsten Partnern in der Region zu gehen."Einige Produktlinien, die bisher von Bartec betreut wurden, werden zu Southern Scientific, einem Unternehmen der LabLogic-Gruppe, verlagert werden, um Bartec die Möglichkeit zu geben, sich stärker auf die Mediso-Anwendungen, den Vertrieb und den Support zu konzentrieren, und damit das Kerngeschäft weiterzuführen. John Clapham, Vorsitzender von LabLogic und Geschäftsführer von Bartec, kommentierte: "Ich habe die Arbeit bei Bartec sehr genossen. Ees ist ein großartiges Team, das die Kunden sehr gut betreut. Eine direkte Verbindung zum Hersteller ermöglicht es dem Unternehmen in der Zukunft zusätzlich, sich weiterzuentwickeln, wie es LabLogic mit seiner Tochtergesellschaft in Frankreich getan hat."Bartec wird mit seinem erfahrenen operativen Team innerhalb der Mediso-Gruppe ein vertrauenswürdiger Lieferant von NM-Produkten bleiben, und die Kunden von Bartec können die Kommunikation über die bestehenden Kanäle fortsetzen. Das Unternehmen wird sich auch darauf konzentrieren, den Aufbau und die Unterhaltung strategischer Partnerschaften mit wichtigen Kooperationspartnern in der Region zu erleichtern.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1806098/Mediso_Logo.jpgPressekontakt:Peter Katona,peter@bartectechnologies.com,+(36) 1 3993 032Original-Content von: Mediso, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162922/5212638