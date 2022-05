Weinfelden (ots) -Lidl Schweiz unterstützt erneut kleine Familienunternehmen mit der Aktion "klein aber fein", indem ihre Produkte in der ganzen Schweiz angeboten werden. Die beliebte Aktion wird bereits seit 2016 durchgeführt.Lidl Schweiz unterstützt im siebten Jahr in Folge kleine Betriebe und öffnet ihnen einen wichtigen landesweiten Absatzkanal. Die speziellen Produkte, die die Kleinbetriebe herstellen, sind ab 5. Mai 2022 in allen landesweit über 160 Lidl-Filialen zu finden.Lidl Schweiz hat sich schon vor Jahren überlegt: Wie kann man spezielle, typisch schweizerische Spezialitäten auch einer grösseren Kundschaft zugänglich machen? Die Antwort auf diese Frage hat Lidl Schweiz mit der Aktion "klein aber fein" gefunden. Seit 2016 bringt der Detailhändler seltene kulinarische Spezialitäten von Kleinbetrieben während mehreren Wochen im Jahr in alle Lidl-Filialen in der Schweiz.Lidl Schweiz ist auch in diesem Jahr wieder fündig geworden und bringt hausgemachte Spezialitäten wie feinen Appenzeller Bauernschüblig, eine feine Nusstorte aus dem Val Müstair im Engadin, einen herrlichen Zuger Rigi Chriesi Sirup und schmackhaftes Bündner Bura Birnenbrot direkt in die Lidl-Filialen.Pressekontakt:Kontakt Lidl Schweiz:MedienstelleDunantstrasse 158570 WeinfeldenTel.: +41 (0)71 627 82 00E-Mail: media@lidl.chOriginal-Content von: LIDL Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100016795/100888720