Boston (ots/PRNewswire) -Mit der Übernahme wird Nasuni seine Führungsposition durch die Verbesserung von Dateimigrationen, intelligentem Tiering und Multi-Cloud-Unterstützung ausbauenNasuni Corporation, ein führender Anbieter von Dateidatendiensten, gab heute bekannt, dass er die Technologie und Produkte von DBM Cloud Systems, Inc. übernommen hat. DBM wurde 2016 von Dixon Doll, Jr. gegründet und liefert Cloud-native Datenmigrationstechnologie für hybride und Multi-Cloud-Umgebungen. Die Übernahme erfolgt nach einer 60-Millionen-Dollar-Wachstumskapitalinvestition von Sixth Street im März. Dr. Joseph Slember, ehemals Vice President of Engineering bei DBM, ist als Vice President of Engineering zu Nasuni gewechselt und leitet das Team für Datenmobilität.Unternehmen setzen verstärkt auf Cloud-first-Ansätze für das Datenmanagement, um die Cyber-Resilienz zu stärken, hybride Arbeitsmodelle zu unterstützen und eine reibungslose Skalierung zur Erfüllung der Geschäftsanforderungen zu erreichen. Die Datenmigration ist ein wichtiger Bestandteil jeder Cloud-first-Strategie. Die Verlagerung von Daten von herkömmlichen Dateispeichersystemen in die Cloud und zwischen Clouds muss reibungslos funktionieren. Seit 2021 haben nach Angaben von Accenture fast alle Unternehmen (93 %) eine Multi-Cloud-Strategie eingeführt, wodurch die Hochgeschwindigkeitsdatenmobilität zwischen den Clouds zu einer wichtigen Funktion wird.Mit dieser Übernahme wird Nasuni seine Fähigkeiten zur Datenmobilität erweitern, um seinen Kunden eine nahtlose Datenmigration und eine verbesserte Multi-Cloud-Unterstützung zu bieten, damit sie Daten mühelos von lokalen Systemen in die Cloud und zwischen verschiedenen Cloud-Hyperscalern verschieben können. Die integrierte Technologie wird Nasuni in die Lage versetzen, seine Fähigkeiten im Bereich der Datenmobilität zu verbessern, einschließlich:- Migration von Cloud-Daten: Migrieren von Daten im Petabyte-Bereich von lokalen Systemen in die Cloud oder in öffentliche, private oder hybride Clouds.- Intelligent Tiering: Automatisches Verschieben von Daten zwischen verschiedenen Cloud-Speicherschichten zur Kostenoptimierung.- Verbesserte Multi-Cloud-Unterstützung: Verschieben und pflegen von Daten in unmittelbarer Nähe zu den gewünschten Cloud-Diensten und -Anwendungen, um eine optimale Leistung zu erzielen und gleichzeitig das Sicherheitsrisiko durch flexible Datenportabilität zu minimieren."Bei DBM haben wir eine Technologie entwickelt, die die Datenmigration und -verwaltung zwischen Clouds automatisiert und gleichzeitig die Bewegung von Daten zwischen ihnen vereinfacht", so Slember. "Durch die Kombination der Technologie mit der Nasuni-Plattform für Dateidatenservices erhalten die Anwender schnellere Migrationen von Dateidaten und intelligenteres Tiering, was zu erheblichen Zeit- und Kosteneinsparungen führt.""Die Nasuni Dateidaten-Plattform umfasst das weltweit einzige Cloud-native globale Dateisystem, das Datei- und Objektspeicher kombiniert und unbegrenzte Skalierbarkeit und Kapazität bietet. Außerdem haben wir starke Partnerschaften mit Amazon AWS, Microsoft Azure und Google Cloud für den Backend-Objektspeicher aufgebaut", so Paul Flanagan, Chief Executive Officer bei Nasuni. "Wir machen die Migration von Dateidaten, das Tiering und die Datenbewegung zwischen Clouds zu einem reibungslosen Service. Heutzutage wollen Unternehmen nicht mehr alle ihre Daten in einer einzigen Cloud speichern, sondern setzen auf einen Multi-Cloud-Ansatz. Die Technologie von DBM und die gewonnene Expertise werden es Nasuni ermöglichen, unsere Unterstützung für Datenmigration, Multi-Cloud und Datenmobilität innovativ voranzutreiben."Informationen zu Nasuni Nasuni Corporation ist ein führender Anbieter von Dateidatendiensten. Die Nasuni Dateidaten-Plattform ist ein cloud-nativer Ersatz für herkömmliche NAS- und Dateiserver-Infrastrukturen (NAS steht für Network Attached Storage), mit dem Dateidaten zu einem Bruchteil der Kosten in einem leicht erweiterbaren Cloud-Objektspeicher konsolidiert werden. Nasuni macht zudem komplexe Legacy-Technologien für Dateisicherung, Disaster Recovery, Fernzugriff und Dateisynchronisation überflüssig. Dadurch vereinfacht sich die IT-Administration erheblich und die Produktivität der Mitarbeiter verbessert sich. Organisationen weltweit verlassen sich auf Nasuni, wenn es darum geht, vom Büro, von zu Hause oder von unterwegs aus leicht auf Dateidaten zuzugreifen und diese weltweit auszutauschen. Zu den von Nasuni betreuten Sektoren gehören Fertigung, Bauwesen, kreative Dienstleistungen, Technologie, Pharmazeutika, Konsumgüter, Öl und Gas, Finanzdienstleistungen und Behörden des öffentlichen Sektors. Die Unternehmenszentrale von Nasuni hat ihren Sitz in Boston, Massachusetts, USA, und erbringt Dienstleistungen in mehr als 70 Ländern rund um den Globus.