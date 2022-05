DJ NEAG Norddeutsche Energie AG erscheint im aktuellen Newsletter des BAI

DGAP-Media / 2022-05-04 / 09:28 NEAG im aktuellen Newsletter im BAI (II/2022) vertreten Bonn, 04. Mai 2022 - Der Bundesverband Alternative Investments e.V. gilt als repräsentative Interessenvertretung der Alternativen Investments-Branche in Deutschland. Der quartalsweise erscheinende Newsletter informiert in Fachartikeln über aktuelle Entwicklungen im Wirtschaftszweig der Erneuerbaren Energien, gibt Veranstaltungshinweise und enthält Buchvorstellungen. Nik Matthies Piening, Portfoliomanager der NEAG Norddeutschen Energie AG, ist Co-Autor des Artikels "Mit Windenergie in Versorgungssicherheit und Klimaschutz investieren". Schon heute nimmt die Windenergie als eine Sparte der Erneuerbaren Energien mit 14 Prozent der Stromerzeugung in Europa eine wesentliche Rolle ein. Es ist aber weitaus mehr nötig, um die fossile Stromerzeugung zu ersetzen, um nicht nur politisch unabhängig von Kohle, Öl und Gas zu sein, sondern auch die Versorgungssicherheit zu gewährleisten und letztendlich auch einen großen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Die Bundesregierung hat dafür im Koalitionsvertrag die Erhöhung der Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien auf 80 Prozent festgelegt. "Die Windenergie kann zur Zielerreichung einen beträchtlichen Anteil beitragen. [.] Der vorgesehene enorme Zuwachs kann jedoch nur erreicht werden, wenn der Kapitalmarkt Investoren hinreichende (.) Sicherheiten bietet, dass sich Investitionen rentieren." Der substanzielle Vorteil aus Perspektive der Investoren ist die konstante Sicherheit von stabilen Cashflows, gewährleistet durch langfristige Stromabnahmeverträge und Verfügbarkeitsgarantien. Zudem bietet die Investition in Windenergieprojekte auch einen gewissen Inflationsschutz, ist konjunkturunabhängig und ist nicht zuletzt auch beim Thema Nachhaltigkeit von Bedeutung. Die NEAG Norddeutsche Energie AG bietet Investoren die sichere Möglichkeit, sich an operativen Windparks zu beteiligen: gestreute, bewährte Technologie, sichere Investitionsländer, ein erfahrenes Team mit weitreichender Branchenverknüpfung und Know-How. Zu diesem Zweck strebt die NEAG eine Zusammenarbeit mit M.M.Warburg & CO und der EB - Sustainable Investment Management GmbH an, um einen gemeinsamen Investitionsfond anbieten zu können, der den Anforderungen institutioneller Investoren gerecht werden kann. Der ganze Artikel ist nachzulesen auf der Website des BAI oder unter folgendem Link: https://www.bvai.de/newsletter-ii/2022 Über die NEAG Norddeutsche Energie AG: Der auf Windenergie spezialisierte Stromproduzent (IPP) wurde 2016 in Hamburg gegründet und hat bereits einen Bestand von über 500 MW an operativen Windparks und Projektentwicklungen. Geplant sind die strategische Erweiterung und Diversifizierung des Asset Portfolios durch selektive Investments sowie eine signifikante Ausweitung des Bestands an Onshore-Windenergie-Investments in ganz Europa. Die Stromproduktion des Unternehmens belief sich im Jahr 2020 auf insgesamt über 470 Gigawattstunden grünen Stroms, was einer Einsparung von über 320.000 Tonnen CO2 Emissionen entspricht. Kapitalgeber der von NEAG initiierten Investitionsvehikel sind institutionelle Investoren mit Fokus auf langfristige und stabile Cashflows sowie professionell gemanagte Anlagen in Erneuerbare Energien. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.ne-ag.com. Pressekontakt: NEAG | Norddeutsche Energie AG Marcus Hanke Am Kaiserkai 69 20457 Hamburg +49 (0)40 650 525 02-22 presse@ne-ag.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emittent/Herausgeber: NEAG Norddeutsche Energie AG Schlagwort(e): Energie

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Medienarchiv unter http://www.dgap.de. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bildlink: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=download2_file&code_str=19c92a4fb2ea4d28564921692b1f3af6

Bildlink: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1343051&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

May 04, 2022 03:28 ET (07:28 GMT)