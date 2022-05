Die Blue Cap AG habe ihre Portfoliostruktur laut SMC-Research in den letzten anderthalb Jahren stark verbessert, was sich positiv in den Zahlen niederschlage. Trotz der bestehenden konjunkturellen Unsicherheiten habe das Unternehmen kürzlich seine Prognose für 2022 bestätigt. SMC-Analyst Holger Steffen kalkuliert wegen der schwierigen Rahmenbedingungen nun etwas vorsichtiger, sieht aber dennoch deutliches Potenzial für die Aktie.

Blue Cap habe nach Aussage von SMC-Research die Portfoliostruktur in den letzten anderthalb Jahren stark verbessert. Mit H+E, HY-LINE und Transline seien margenstarke Unternehmen zu günstigen Konditionen erworben worden, zugleich seien die margenschwachen Gesellschaften Carl Schaefer und Gämmerler verkauft worden.

Die erfolgreiche Transformation spiegele sich in den Zahlen wider. Während der Konzernumsatz im letzten Geschäftsjahr um 14,7 Prozent auf 267,3 Mio. Euro habe gesteigert werden können, habe sich das bereinigte EBITDA deutlich überproportional um 39,9 Prozent auf 24,6 Mio. Euro erhöht, gleichbedeutend mit einem Margenanstieg von 7,6 auf 9,1 Prozent. Auch im ersten Quartal 2022 habe es deutliche Zuwächse gegeben.

Trotz der bestehenden Unsicherheiten im industriellen Sektor infolge der steigenden Material- und Energiepreise und der anhaltenden Lieferengpässe, die durch den Ukrainekrieg und durch die Lockdowns in China laut SMC-Research zuletzt eher noch zugenommen haben, habe das Management seine Prognose für 2022 bestätigt und erwarte weiter Konzernerlöse in Höhe von 305 bis 325 Mio. Euro und eine bereinigte EBITDA-Marge von 9 bis 10 Prozent.

Die Analysten haben nur geringfügige Änderungen an ihrem Modell vorgenommen und trauen dem Unternehmen weiterhin eine deutliche Steigerung des Net Asset Value in den nächsten zwölf Monaten zu. Auf Basis einer etwas vorsichtigeren Kalkulation, die den unsicheren Rahmenbedingungen geschuldet sei, sehen sie das Kursziel nun bei 46,10 Euro. Die sehr gute Portfolioentwicklung biete damit weiterhin ein erhebliches Kurspotenzial, weshalb die Analysten ihr Votum "Buy" bestätigen.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 04.05.2022 um 10.00 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 04.05.2022 um 8:30 Uhr fertiggestellt und am 04.05.2022 um 9:20 Uhr von sc-consult GmbH (SMC-Research) erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2022/05/2022-05-04-SMC-Update-Blue-Cap_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.