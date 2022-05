4. Mai 2022. Vancouver, B.C. - Marvel Discovery Corp. (TSX-V: MARV), (Frankfurt: O4T), (MARVF: OTCQB); (das "Unternehmen") freut sich, über die jüngsten Aktivitäten unseres Nachbarn Defence Metals (DEFN.V) auf dessen Karbonatitlagerstätte Wicheeda zu berichten. Die Lagerstätte Wicheeda beherbergt 4,89 Millionen Tonnen (Mio. t) mit 3,02 % leichtem Seltenerdoxid (LREO, Light Rare Earth Oxide) und eine vermutete Ressource von 12,1 Mio. t mit 2,90 % LREO, wobei ein Cut-off-Gehalt von 1,5 % des Gesamtmetalls verwendet wird (siehe "Technical Report on the Wicheeda, Property, British Columbia Canada" [Technischer Bericht über das Konzessionsgebiet Wicheeda in British Columbia, Kanada] mit Stichtag 27. Juni 2020). Das Management weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen auf nahegelegenen Konzessionsgebieten (d. h. dem Wicheeda-Karbonatit) nicht unbedingt auf das Vorhandensein einer Mineralisierung auf dem Projekt des Unternehmens hinweisen.

Die Wicheeda-Projekte von Marvel und Defense Metals befinden sich 80 km nordöstlich der Stadt Prince George in British Columbia. Das Konzessionsgebiet, das für Marvel von Interesse ist, liegt unmittelbar nordwestlich des Konzessionsgebietes von Defense Metals und umfasst 2.135 Hektar. Power-One, ein Portfoliounternehmen von Marvel, (SPINCO) besitzt die umliegenden Claims mit einer Gesamtfläche von 4.274 Hektar (siehe Abbildung 1, Seite 2). Das Konzessionsgebiet wurde aufgrund seines ovalen aeromagnetischen Merkmals erworben, das der magnetischen Signatur ähnelt, die den Wicheeda-Karbonatit beherbergt.

Am 27. April 2022 veröffentlichte Defense die Ergebnisse der letzten fünf Kernbohrungen mit einer Gesamtlänge von 1.079 Metern aus dem 29 Bohrungen (5.349 Meter) umfassenden Kernbohrprogramm des Unternehmens, das im Herbst 2021 abgeschlossen wurde. Die Bohrungen WI21-57 bis WI21-61 wurden von zwei Standorten im östlichen Bereich der Seltenerdelement- (REE)-Lagerstätte Wicheeda aus niedergebracht.

Die Bohrung WI21-58 zur Ressourcenabgrenzung in Verbindung mit der Bohrung WI21-59, die am selben Standort niedergebracht wurde, lieferte zwei der drei höchstgradigen Abschnitte der Bohrkampagne 2021, wobei WI21-58 durchschnittlich 3,09 % TREO (Total Rare Earth Oxides, gesamte Seltenerdenoxide) über 251 Meter, einschließlich 3,92 % TREO über 80 Metern, und WI21-59 2,76 % TREO über 212 Meter, einschließlich 3,25 % TREO über 90 Metern ab der Oberfläche, lieferte (Pressemitteilung von DEFN:V vom 27. April 2022).

"Der Rocky Mountain-Seltenerdmetallgürtel wird schnell als Wirt für Seltenerden erkannt", sagte Karim Rayani, President und Chief Executive Officer. "Marvel und die Beteiligungsgesellschaft Power-One Resources (SPINCO) kontrollieren jetzt ein beträchtliches Einflussgebiet von ca. 4.300 Hektar in diesem Camp. Von Defenses jüngsten Bohrungen wurde der bisher längste hochgradige Abschnitt mit 3,09 % Seltenerdenoxid über 250 m - einschließlich 3,92 % über 80 m - gemeldet. Marvel ist einzigartig positioniert und deckt eine ähnlich aussehende magnetische Signatur wie die Wicheeda-Karbonatitlagerstätte ab. Wir warten auf die endgültige Zusammenstellung aller Datensätze und die Interpretation der geophysikalischen Berichte, um die Feldteams für das Arbeitsprogramm in diesem Sommer zu mobilisieren."

Sobald das Unternehmen eine geophysikalische Interpretation und Überprüfung aller Datensätze von staatlicher Seite abgeschlossen hat, die das gesamte Konzessionsgebiet und das umliegende Gebiet abdecken, um die strukturelle und mineralisierende Umgebung zu verstehen, wird das Unternehmen Feldteams mobilisieren, um alle vorrangigen Ziele weiterzuverfolgen. Dies ist für diesen Sommer geplant.

Nachfrage nach Seltenerdmetallen und Ausblick

Bei den Seltenerdmetallen besteht derzeit ein Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage. Um die starke weltweite Nachfrage zu befriedigen, wird bis 2025 jedes Jahr eine neue Mine mit einer Produktion von 20.000 Tonnen Seltenerdenoxid benötigt (Ref1). Es wird prognostiziert, dass China bis 2025 ein Nettoimporteur von Seltenerdmetallen sein wird und Projekte außerhalb Chinas erwirbt. Kanada verfügt nach wie vor über eine der größten bekannten Reserven und Ressourcen an Seltenerdmetallen weltweit, die auf über 14 Millionen Tonnen Seltenerdoxid geschätzt werden (Ref2).

Das REE-Projekt Nechalacho (ASX: VML) in den kanadischen Nordwest-Territorien wird der kostengünstigste Produzent von gemischtem Seltenerdoxid außerhalb von China sein. Eine Reihe von Projekten in ganz Kanada entwickeln beträchtliche Ressourcen, und in Kanada gilt Wicheeda als eine der größeren Lagerstätten für leichte Seltenerden (LREO).

Mit 29 % der prognostizierten Nachfrage ist die Herstellung von Dauermagneten der weltweit größte Verwendungszweck von Seltenerdmetallen, wobei China mit einer Produktion von 140.000 Tonnen Seltenerden im Jahr 2020 und einem Anteil von fast 60 % an der Weltproduktion führend ist. Der weltweite Markt für Seltenerdmetalle wird voraussichtlich von derzeit 5,3 Mrd. USD bis 2026 auf 9,6 Mrd. USD anwachsen (Ref 3).

Neodym und Praseodym ("NdPr") sind die Bestandteile der stärksten Seltenerdmagnettypen, die die Umwandlung von elektrischer Energie in Bewegung durch Permanentmagnetmotoren ermöglichen. Dauermagnete sind ein wesentlicher Bestandteil moderner Elektronik wie Handys, Fernsehgeräte, Computer und Autos (Ref2).

- Grüne Energie: Eine 3 MV-Windturbine verbraucht 600 kg NdPr-Oxide, was voraussichtlich um 7 % zunehmen wird.

- Hydraulic Fracturing (Fracking): Für jedes geförderte Barrel werden 3,8 g REO-Cracking-Katalysatoren verbraucht.

- Militärische Strategie: Düsenturbinen, U-Boote, moderne Waffen. Laser, Satelliten und Kommunikation.

- Elektroautomarkt - Batteriemetalle, Wachstum von 3 Mio. auf 125 Mio. bis 2030 erwartet. Für jedes Elektroauto wird 0,5-1,5-mal mehr NdPr verbraucht als für einen Verbrennungsmotor, der dadurch ersetzt wird.

Quellenangaben:

Ref1 What are rare earths? (cheetahresources.com)

Ref2 Rare earth elements facts (nrcan.gc.ca)

Ref3 Global Rare-Earth Metals Market by Type (Lanthanum, Cerium, Neodymium, Praseodymium, Samarium, Europium, Others), Application (Permanent Magnets, Metals Alloys, Polishing, Additives, Catalysts, Phosphors), and Region - Forecast to 2026 (researchandmarkets.com)

Qualifizierter Sachverständiger

Der Fachinhalt dieser Pressemeldung wurden von Mike Kilbourne, P.Geo., in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift "National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects" geprüft und genehmigt. Die Arbeiten des qualifizierten Sachverständigen reichen nicht aus, um das historische Datenmaterial zu den Konzessionsgebieten, vor allem im Hinblick auf die historische Exploration, die angrenzenden Betreiber und die geologischen Aktivitäten der Regierung, zu verifizieren. Dieses Datenmaterial dient lediglich als Hinweis auf das im Konzessionsgebiet vorhandene Explorationspotenzial und sagt möglicherweise nichts über die erwarteten Ergebnisse aus.

Über Marvel Discovery Corp.

Die bereits seit mehr als 25 Jahren an der TSX Venture Exchange gelistete Firma Marvel ist ein aufstrebendes kanadisches Rohstoffunternehmen. Das Unternehmen widmet sich der systematischen Exploration seiner umfangreichen Konzessionsgebiete in:

- Neufundland (Projekte Slip, Gander North, Gander South, Victoria Lake, Baie Verte und Hope Brook - Goldprospektionsgebiete)

- Atikokan, Ontario (BlackFly - Goldprospektionsgebiet)

- Elliot Lake, Ontario (East Bull - Ni-Cu-PGE-Entdeckung)

- Quebec (Duhamel - Ni-Cu-Co-Prospektionsgebiet & Titan-, Vanadium- und Chromprospektionsgebiete)

- Prince George, British Columbia (Wicheeda North - Prospektionsgebiet mit Seltenen Erden)

Webseite des Unternehmens: https://marveldiscovery.ca/

IM AUFTRAG DES BOARDS

Marvel Discovery Corp.

"Karim Rayani"

Karim Rayani

President/Chief Executive Officer, Director

Tel: +1 604 716 0551

E-Mail: k@r7.capital

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen:

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen, die die Erwartungen des Managements widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, einschließlich Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich u.a. auf den Abschluss des geplanten Arrangements. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Es gibt keine Garantie dafür, dass alle Bedingungen für den Abschluss erfüllt werden. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zu dem Zeitpunkt wider, an dem die Aussagen gemacht werden, und basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar von den jeweiligen Parteien als vernünftig erachtet werden, aber naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen über diese Zeiten verlassen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen über Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, sollten sich diese ändern.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65607Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65607&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA57383V1085Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA57383V1085