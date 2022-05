DGAP-News: Fonterelli GmbH & Co KGaA / Schlagwort(e): Börsengang

Fonterelli GmbH & Co KGaA: Fonterelli SPAC 2 AG an der Börse Düsseldorf gelistet



04.05.2022 / 10:06

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Gemeinsame Presse-Mitteilung der Fonterelli GmbH & Co. KGaA und der Fonterelli SPAC 2 AG Die Fonterelli SPAC 2 AG - eine 85%ige Beteiligung der Fonterelli GmbH & Co. KGaA - ist seit heute im allgemeinen Freiverkehr der Börse Düsseldorf gelistet. Das Aktienkapital der Fonterelli SPAC 2 AG beträgt 250.000,00 € und ist eingeteilt in 250.000 Stück Aktien. Ziel des "Mini-SPACs" ist es, einen Börsenkandidaten via Sacheinlage einzubringen und/oder Kapitalmarktpläne über eine Kapitalzufuhr umzusetzen. Mit dem derzeit niedrigen Aktienkapital ist sichergestellt, dass die Verwässerung der Gesellschafter eines Börsenaspiranten möglichst gering bleibt. Nach der kürzlich durchgeführten Verwertung der Fonterelli SPAC 1 AG ist die Notierungsaufnahme der Aktien der Fonterelli SPAC 2 AG nunmehr das zweite Listing eines "Mini-SPACs". Börsengelistete und nicht operativ tätige Gesellschaften dienen Börsenkandidaten als Vehikel, um schnell einen Kapitalmarktzugang zu erhalten und sich mit der Ausgabe von Aktien oder Anleihen neues Kapital zu beschaffen. Ein Börsengang via eines "Mini-SPACs" ermöglicht ein schnelles und unkompliziertes Listing auch in einer nicht einfachen Börsensituation. Die Fonterelli GmbH & Co. KGaA verfügt über ein weitreichendes Netzwerk und kann Börsenkandidaten eine professionelle Betreuung in den Bereichen Sachwertgutachten, rechtliche Beratung, Investor Relations, Durchführung von Platzierungen durch Banken, u.a. zur Verfügung stellen. Der Geschäftsführer der Fonterelli GmbH & Co. KGaA und Vorstand der Fonterelli SPAC 2 AG, Dr. Andreas Beyer, verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung als Bankvorstand und Emissionsberater und hat mehr als 200 Börsentransaktionen betreut. Als Kapitalmarktpartner der Fonterelli SPAC 2 AG fungiert Heuking Kühn Lüer Wojtek, Köln. Mitteilende Person:

Dr. Andreas Beyer

Geschäftsführer

Fonterelli GmbH & Co. KGaA

Waldhornstr. 6

80997 München Mehr Informationen unter

www.fonterelli.de

04.05.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de