04.05.2022 / 10:12

- Experten sprechen Kaufempfehlung aus und setzen Kursziel von 4,10 Euro je Aktie München, 4. Mai 2022 - Die Analysten von SMC Research haben sich eingehend mit dem Geschäftspotenzial der MHP Hotel AG beschäftigt und halten erhebliche Kurssteigerungen für möglich. "Auf der Grundlage der zentralen Annahme, dass MHP den Bestand an Hotels auch in Zukunft ausweiten wird, haben wir einen fairen Wert von 4,10 Euro je Aktie ermittelt", schrieb Dr. Adam Jakubowski in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie über den unabhängigen Betreiber von Premiumhotels. Die MHP-Aktie notierte gestern bei 1,62 Euro (Xetra). "Damit sehen wir für die Aktie ein Kurspotenzial von über 150 % und vergeben vor diesem Hintergrund zum Start der Coverage das Urteil ‚Speculative Buy', heißt es in dem Bericht weiter. Das Management habe sich in der Corona-Krise nicht nur auf die operative Abwehr der Risiken konzentriert, sondern die Marktlage mutig für eine deutlich beschleunigte Expansion genutzt und die Pandemie gut überstanden, urteilt SMC Research. Gegenüber der Vor-Corona-Zeit biete das aktuelle Hotelportfolio an mehreren Stellen Potenzial für deutlich höhere Margen, darüber hinaus seien in der Krise die Kostenstrukturen auf Effizienz getrimmt worden. "Mit der etablierten Plattform für die rasche und erfolgreiche Akquisition und Neupositionierung von Hotels könnte MHP das Portfolio rasch weiter ausbauen und zusätzliche Wachstumseffekte erzielen", heißt es. Die komplette Studie ist unter https://www.mhphotels.com/research/ veröffentlicht.



Die MHP Hotel AG ist eine unabhängige deutsche Hotel-Investment- und Management-Plattform mit Sitz in München. Die im Jahr 2012 gegründete Gruppe entwirft innovative Betreiberkonzepte für Hotels des Premium Segments, die sich im Besitz von namhaften institutionellen Investoren befinden, und ist Franchisenehmer von Marriott International, der größten Hotelgesellschaft der Welt. MHP versteht sich als partnerschaftliches Bindeglied zwischen Franchisegebern, Immobilieninvestoren, Hotelgästen und Mitarbeitern. Aktuell gehören die Le Méridien Hotels in Hamburg, Stuttgart, München und Wien, das Sheraton Düsseldorf Airport Hotel, das Hotel Luc, Autograph Collection in Berlin sowie das JW Marriott Hotel Frankfurt zum Portfolio. Hinzu kommt die für Juni 2022 geplante Eröffnung des Basel Marriott Hotels sowie das neue JW Marriott Hotel München, dessen Eröffnung Ende 2023 geplant ist. Im November 2021 wurde das MOOONS Vienna als erstes Hotel unter der Eigenmarke MOOONS eröffnet. Die Aktien der MHP Hotel AG (ISIN: DE000A3E5C24, Symbol: CDZ0) sind im Qualitätssegment m:access der Börse München notiert. Neben dem Übernachtungsbetrieb realisiert MHP innovative Gastronomiekonzepte, die den jeweiligen Hotels ihre individuelle Note geben und auch am lokalen Markt gut positioniert sind. Für die Sicherung höchster Gäste- und Mitarbeiterzufriedenheit sowie langfristiger Profitabilität bilden Verlässlichkeit, Individualität und kurze Entscheidungswege auf Basis mittelständischer Strukturen das Fundament. www.mhphotels.com

04.05.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

