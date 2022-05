Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Die heimische Börse hat den gestrigen Handelstag mit klaren Zuwächsen beenden können, der ATX erzielte ein Plus von 1,7%. Zwei Analystenmeinungen liessen Palfinger gestern gleich um 4,9% anziehen, die Berenberg Bank liess sowohl die Kurserwartung von 32,5 Euro als auch die Kaufempfehlung unverändert, auch die Deutsche Bank änderte nichts an dem Kursziel von 38,0 Euro und der Kaufempfehlung. Angesichts der Tatsache, dass in letzter Zeit eine Reihe von Kurszielen nach unten revidiert worden waren, bedeutete das im Prinzip eine sehr bullische Meinung beider Häuser zu dem Kranhersteller. Die Deutsche Bank äußerte sich auch zur Erste Group, auch hier wurde die Einstufung als "Buy" sowie das ...

