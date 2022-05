Der Gesundheitskonzern Fresenius spürt Gegenwind durch den Krieg in der Ukraine und die Corona-Pandemie. Zwar schnitt das Unternehmen im ersten Quartal besser als erwartet ab und bekräftigte seine Jahresziele. Vorstandschef Stephan Sturm sagte aber am Mittwoch: "Die anhaltende Corona-Pandemie, der Krieg in der Ukraine, Engpässe in den Lieferketten und vor allem die teils erheblichen Kostensteigerungen haben das erste Quartal belastet." Er erwartet ...

