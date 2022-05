DJ S&P Global: Deutsche Service-PMI gestiegen - Kontrast zu Industrie

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Geschäftsaktivität im deutschen Servicesektor hat sich im April lebhafter als im Vormonat gezeigt, während der verarbeitende Sektor mit diversen Belastungsfaktoren zu kämpfen hat. Der von S&P Global (ehemals IHS Markit) für den Dienstleistungsbereich ermittelte Einkaufsmanagerindex erhöhte sich auf 57,6 von 56,1 Punkten, wie aus den finalen Daten für den Monat hervorgeht. Volkswirte hatten allerdings einen etwas höheren Stand von 57,9 vorhergesagt, was dem vorläufigen April-Wert entsprach.

Insgesamt hat sich das Wachstum in Deutschlands Wirtschaft im April indes verlangsamt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 54,3 von 55,1 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung. Dabei ging die Entwicklung in den beiden Bereichen nochmals deutlicher auseinander, so S&P Global. Der anhaltende Aufschwung bei den Dienstleistern habe in Kontrast zur rückläufigen Produktion im verarbeitenden Gewerbe gestanden.

Während in der Industrie die Lage schwieriger wird angesichts zunehmender Lieferkettenprobleme und sich abkühlender Nachfrage, "verschafft der Servicesektor der deutschen Wirtschaft einen bitter nötigen Aufwärtsschub", sagte S&P-Global-Ökonom Phil Smith. Die Dienstleister seien mit ordentlich Rückenwind ins zweite Quartal gestartet. Werde allerdings der potenziell negative Einfluss aus der Industrie und die durch weiter explodierende Kosten schrumpfenden Realeinkommen berücksichtigt, werde der gegenwärtige Aufschwung vermutlich so nicht bestehen bleiben.

Link: https://www.markiteconomics.com/Public/Release/PressReleases?language=de

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/smh/cbr

(END) Dow Jones Newswires

May 04, 2022 04:12 ET (08:12 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.