An der Michigan State University wurde der größte Ionenbeschleuniger der Welt in Betrieb genommen. Fachleute erhoffen sich neue Forschungsansätze in der Astro- und Kernphysik. Nach acht Jahren Bauzeit ist die stärkste Ionenkanone der Welt an der Michigan State University endlich einsatzbereit. Die Frib-Anlage (Facility for Rare Isotope Beams) hat vor allem eine wichtige Kernaufgabe: Der Teilchenbeschleuniger soll möglichst viele neue Elemente und Isotope erzeugen. Bisher kennt die Physik rund 3.000, von der neuen Ionenkanone am Frib erhoffen sich die Physiker:innen ...

