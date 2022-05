TeamViewer (WKN: A2YN90) wächst im Auftaktquartal zweistellig und verdient operativ mehr als erwartet. Anleger reagieren erleichtert: Die Aktie klettert am Vormittag gut +7% auf 12,55 €. Dank des Konzernumbaus findet das MDAX-Unternehmen offenbar zurück in die Erfolgsspur. TeamViewer mit Sitz in Göppingen avancierte 2020 mit Software für Videokonferenzen und Fernwartung zu einem Gewinner der Corona-Krise. Im Folgejahr verlor der MDAX-Titel jedoch ...

