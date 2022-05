Zürich (www.anleihencheck.de) - Das globale Wirtschaftswachstum hat deutlich an Dynamik eingebüßt und wird wohl in diesem wie auch im nächsten Jahr unter dem Potenzialwachstum ausfallen, so die Experten von Swisscanto Invest.Verantwortlich dafür seien der Ukrainekrieg, die Null-Covid-Strategie Chinas und die weltweit hohen Inflationsraten, die die Aussichten der Weltwirtschaft seit Jahresanfang sichtbar eingetrübt hätten. Erhöhte Energiepreise und anhaltende Lieferengpässe würden die Inflationsraten nur langsam sinken lassen. Die Risiken einer Stagflation hätten zugenommen. Dennoch würden die Experten von Swisscanto Invest davon ausgehen, dass eine globale Rezession vermieden werden könne. So seien die Unternehmen weiterhin recht zuversichtlich. Zudem sollten die angehäuften Ersparnisse, die wachsende Beschäftigung und die Aufhebung von Coronarestriktionen den privaten Konsum stützen. ...

