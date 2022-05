Die Freshpet-Aktie (WKN: A12ENX) ist eine spannende Möglichkeit, um tierisch gute Renditen einzufahren. Im Endeffekt stehen die Haustiere und ihre Ernährung schließlich im Vordergrund: Es geht darum, gesunde und frische Futteralternativen an die Verbraucher und zunächst auch an den Einzelhandel zu bringen. Im Rahmen der aktuellen Quartalsberichtssaison hat das Management der Freshpet-Aktie jetzt ein neues Zahlenwerk vorgelegt. Siehe da: Das Wachstum stimmt in weiten Teilen. Es mag vereinzelte Wermutstropfen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...