Vaduz (ots) -



Im Rahmen des Staatskundeunterrichts besuchten am Mittwochmorgen, 4. Mai 2022, elf Schülerinnen und Schüler sowie zwei Lehrpersonen der Realschule Vaduz (RSV) Regierungschef Daniel Risch im Regierungsgebäude in Vaduz. Der persönliche Austausch mit Daniel Risch ermöglichte es den Schülerinnen und Schüler einen Einblick in das Wirken des Regierungschefs zu bekommen und gleichzeitig eine der drei Staatsgewalten in Liechtenstein etwas genauer kennen zu lernen. Im Anschluss an das Treffen wohnten die Jugendlichen der Mai-Session des Landtags bei.



Pressekontakt:



Ministerium für Präsidiales und Finanzen

Roland Moser, Persönlicher Mitarbeiter des Regierungschefs

T +423 236 76 68



Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100888760

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de