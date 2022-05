Hugo Boss ist hervorragend in das neue Jahr gestartet. Der Modehändler fuhr im ersten Quartal einen Rekordumsatz ein und schrieb endlich wieder schwarze Zahlen. CEO Daniel Grieder bestätigte die Jahresprognose. Der Markt reagierte jedoch nicht begeistert.Der Markt in Europa und Amerika boomte und bescherte Hugo Boss einen währungsbereinigten Konzernumsatz von 772 Millionen Euro - eine Steigerung von 52 Prozent. Aber auch in Osteuropa entwickelte sich das Geschäft trotz der Ladenschließungen in Russland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...